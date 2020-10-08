تصل إلى 1.5 مليون جنيه.. أسعار اشتراكات الأندية المصرية

في الحياة المعاصرة أصبح الانضمام إلى النادي ليس رفاهية، بل هو أحد ضروريات الحياة، فمن خلاله يمكن للأطفال ممارسة الرياضة والاستمتاع بالحدائق والمساحات الخضراء والألعاب، وحتى الالتقاء بالأصدقاء، كما أنه مكان أمن يمكن لجميع أفراد الأسرة قضاء وقت لطيف وسريع.

وللحصول على عضوية النادي، يتوجب على رب الأسرة دفع رسوم الاشتراك، ويقوم بإضافة أفراد العائلة من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد والأب والأم، ومقابل كل شخص يتم إضافته يستوجب دفع رسوم تجديد سنوية، وهي مبلغ رمزى مقابل الاستفادة من الخدمات الرياضية والترفيهية التي يقدمها النادي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي -وفق مكاتب اشتراكات الأندية- قيمة الحصول على العضوية في عدد من النوادي المصرية مثل الأهلي والزمالك وسموحة ونادي الشمس، وغيرها، والتي وصل سعر بعضها إلى مليون جنيه للعضوية.

النادي الأهلي

نادي الشياطين الحمر، أو نادي القرن كما يفضل مشجعوه أن يطلقوا عليه، يقدم أكثر من سعر لعضوية الفرع الرئيسي وفقًا للحالة التعليمية للمتقدم، فحملة المؤهلات العليا تصل قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه، بينما غير حاملي المؤهل العالي فتصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه، فصلا عن الرسوم ويقدر متوسطها بحوالي 10 آلاف جنيه، ويمكن تقسيط العضوية وفقًا للوائح والقوانين.

أما عضوية فرع الشيخ زايد فللمؤهل العالي 250 ألف جنيه نقدًا، ويتم إضافة 35 ألف جنيه في حالة التقسيط، ويتم احتسابها كمصروفات إدارية، أما بالنسبة لغير حملة المؤهل العالي فإن سعر العضوية يصل إلى 400 ألف جنيه.

نادي الزمالك

أعلنت إدارة نادي الزمالك عن أسعار عضوية النادي بداية من أغسطس الماضي لتكون للمؤهل العالي 180 ألف جنيه، وللمتوسط 210 آلاف جنيه، ولدون المؤهل 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى العضويات الاستثنائية وهي بحوالي 80 ألف جنيه.

نادي وادي دجلة

ويقدم نادي وادي دجلة عدة أنواع من العضويات، منها العضوية الشاملة، وهي 165 ألف جنيه، وهي تسمح بدخول كل فروع النادي، وهناك عضوية أندية القاهرة فقط، والتي تشمل فرع القاهرة والجيزة، وهي بسعر 145 ألف جنيه، بينما عضوية أندية إسكندرية بمبلغ 120 ألف جنيه.

عضوية النظام الذكي، وهي تشمل جميع أفرع النادي في جميع المحافظات بمبلغ 95 ألف جنيه، لكن التجديد السنوى يصل إلى 6 آلاف جنيه.

نادي الاتحاد السكندري

أما نادي الاتحاد فإن رسوم العضوية بالمركز الرئيسي في الشاطبي تصل إلى 150 ألف جنيه، بالإضافة الرسوم الإدارية.

نادي الصيد

ووصل سعر عضوية نادي الصيد لعام 2020 حوالي 700 ألف جنيه.

نادي هليوبوليس

ويعتقد البعض أنه الأغلى في أندية مصر وهو تقريبًا بــ 100 ألف دولار، ويصل سعر العضوية بالجنيه المصري لمليون ونصف المليون، لفرعي مصر الجديدة والشروق.

نادي الجزيرة

أما نادي الجزيرة فتصل العضوية للمركز الرئيسي إلى مليون جنيه، بينما تنخفض في فرع أكتوبر ليصبح قيمة الاشتراك السنوي 300 ألف جنيه.

نادي سموحة

ووصل سعر عضوية نادي سموحة فرع برج العرب إلى 150 ألف جنيه.

نادى الشمس

وجاء سعر عضوية نادي الشمس لحملة المؤهل العالي حوالي 250 ألف جنيه.