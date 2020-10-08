ارتفاع ضحايا تسريب غاز الكلور من محطة مياه في نجع حمادي إلى 40

قال مصدر طبي في مستشفى نجع حمادي، إن سجلات المستشفى سجلت 40 حالة مصابة بحالات اختناق، في تسريب غاز الكلور من مرشح مياه بنجع حمادي.

وأضاف المصدر إنه يتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث تسرب غاز الكلور بمحطة مياه شرب المرشح بقرية السلامية بنجع حمادي، مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفى.

وكانت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمكنت من السيطرة على تسريب غاز كلور بمحطة مياه شرب بنجع عاقول التابع بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وبحسب مصدر أمني، فور ورود بلاغ انتقلت قوات برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتبين تسريب في اسطوانة غاز 800 كيلو، وتم السيطرة علي التسريب وجاري الإصلاح من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتنشر "الوطن" بعض المصابين وجاءت الأسماء كالتالى :" أيمن.رع 18 عامًا، وأحمد أبوبكر.م.ا19 عامًا، وأسامة.ا.م22 عامًا، ومؤمن .خ.ع 23 عامًا، ومحمود .ح.م 21 عامًا، ومحمد .ام، 20 عامًا، ومحمود.ز 32 عامًا، وكريم.س.ع 20 عامًا.

وإصابة أحمد.ع 28 عامًا، وعرفات .م34 عامًا، وسعد.م.ص 32 عامًا، وسيد.ح.ح 40 عامًا، وأحمد.ع.ا63 عامًا، وعلي .ا.ع أ38 عامًا، ومنى.ع.ع 53 عامًا، وأسماء.ف.ش، وعبدالرحمن.ف.ع 69 عامًا، وفتحي .م.ع، 60عامًا، وأحمد.ا23 عامًا، وأحمد.ه.ح 27 عامًا، واسلام.ص.ش 26 عامًا، وحسين.ع.ا 26 عامًا، ومنتصر.م..ا 33 عامًا، ونجاح.م أ 35 عامًا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة 10 أشخاص، من قرية نجع قابول، بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه نجع حمادي، ثم ارتفع عدد المصابين إلى 40 شخصًا

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.