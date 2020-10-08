نجل مدرب فارسكور: سقط على الأرض وفضل ربع ساعة بدون إسعافات

قال كريم أكرم حفيلة، أبن المدرب المتوفى ولاعب فريق فارسكور أكرم حفيلة، إن والده ظل ربع ساعة في أرض الملعب عقب سقوطه خلال الاحتفال بالهدف الثانى للنادى، في دورى الدرجة الرابعة، دون إسعافات طبية.

وقال حفيلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع بالقناة الاولى بالتلفزيون المصري،: "ربع ساعة في أرض الملعب واحنا مش عارفين نعمل ليه أيه ونفوق فيه وهو مش بيفوق".

وأضاف "حفيلة "، أن والده كان يعانى من ارتفاع في ضغط الدم قبل بداية المباراة، ولكنه لم يكن مصاباً بجلطة كما يتردد، مشدداً على أن نبض والده يعمل طول مدة تواجده في الملعب بعد سقوطه ولم يتم عمل إسعافات طبية له من قبل متخصصين.

ورد "حفيلة"، على ما قاله الدكتور هانى محمد، رئيس منطقة دمياط لكرة القدم، بشأن إصابة والده بجلطة في اليوم السابق على المباراة، قائلاً:"والدى كان يعانى من جلطة قبل عامين وليس قبل المباراة".