بتكلفة 10 ملايين.. محافظ دمياط تعقد اجتماعا مع لجنة تسكين سوق فارسكور

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم الأحد، مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و أعضاء لجنة تسكين وحصر سوق فارسكور الحضارى الذى تم افتتاحه أوائل الشهر الماضي، وذلك على مساحة ٥٠٠ م٢ لمبنيين تم إقامتهم وفقاً لاشتراطات محددة بتكلفة قدرها ١٠ ملايين جنيه.

هذا وقد استعرضت المحافظ الخطوات التى يلزم اتخاذها لنهو إجراءات تسكين الباعة بالسوق المقرر أن يتضمن أنشطة مختلفة " خضراوات، فاكهة، أسماك، لحوم، ملابس، أحذية، إكسسوارات" طبقاً للشروط والقواعد المتفق عليها، وذلك للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين نهائيا بتلك المنطقة، مؤكدة على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال على وجه السرعة .

وكان قد تم إنشاء سوق فارسكور الحضارى بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية استكمالاً لخطة التنسيق الحضارى التى جرت بمناطق مختلفة بدمياط لتحقيق أهداف عدة ترتبط بالقضاء على العشوائية و ظاهرة الباعة الجائلين من خلال تسكينهم بوحدات تجارية آمنة وكاملة المرافق، والحفاظ على المظهر الحضارى العام.