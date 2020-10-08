بنس: ترامب أوفى بوعده حول نقل السفارة الإسرائيلية للقدس

توقع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بفوزه هو والرئيس ترامب بولاية جديدة معتبرًا أن منافسيهما من الحزب الديموقراطي جو بادين وكامالا هاريس لم يستطيعا فعل شئ طوال 47 عاما.

واتهم "بنس"، خلال المناظرة التي أقيمت بينه وبين منافسته السيناتور كامالا هاريس على منصب نائب الرئيس الأمريكي، جهاز الـ "إف بي أي" بأنه كان يتجسس على حملة ترامب وأنهم حاولوا عزل ترامب بسبب مكالمة هاتفية.

وأعرب "بنس"، عن إيمانه بالتبادل الحر في المعلومات، مؤكدًا أنه يعتبر الولايات المتحدة الامريكية هي أعظم أمة في العالم.

وأشار أن الرئيس الأميركي ترامب أوفى بوعده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مؤكدًا أن الرئيس ترامب لديه أحفاد من اليهود.

ومن جانبها طالبت هاريس بوجوب إدخال إصلاحات على نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة، كما دعت الأمريكيين للتصويت المبكر، مؤكدة عدم السماح بتقويض الديمقراطية في البلاد.

وأعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا، رغبته في إلغاء المناظرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب المقرر لها يوم 15 أكتوبر المقبل، إذا كان ترامب لا يزال مصابا بفيروس كورونا.

وقال بايدن للصحفيين: "إذا كان ترامب مازال حاملًا لفيروس كورونا، فينبغي لنا عدم إجراء المناظرة وإلغاؤها"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

على الجانب الآخر، قال ترامب إنه مستعد لإجراء المناظرة الرئاسية أمام بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون عظيمة".

أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم، بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يصب بالحمى منذ أربعة أيام، ولم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".