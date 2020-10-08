مرشح للنواب يجتمع بأنصاره في البدرشين: أسعى لتحقيق طفرة في المنطقة

التقط العميد عماد الدرجلي، مرشح مستقبل وطن، في انتخابات مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، "سيلفي" مع أنصاره من أهالي البدرشين والقرى المحيطة، وذلك عقب انتهاء لقاءه الجماهيري أمس، مع عائلات البدرشين، لشرح برنامجه الانتخابي، والخدمات التي يستعد لتقديمها لأهالي الدائرة.

وسيطر على اللقاء الجماهيري بين مرشح مستقبل وطن وأهالي دائرته الانتخابية، حالة من الفرح والتفاؤل، بسبب الوعود الرنانة بتحقيق آمالهم والعمل على راحتهم حال فوزه، إضافة إلى شعور المواطنين تجاه مرشحهم بالفوز في الانتخابات المقبلة، عن دائرة مركزي البدرشين والعياط.

وناقش الدرجلي مع أنصاره من أهالي مركز ومدينة البدرشين وعدد من القرى المحيطة، المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، مشيرا إلى أنّ برنامجه الانتخابي يهدف لتحقيق طفرة كبيرة في المدينة، والعمل على حل جميع المشكلات، وتحقيق العدالة بين المواطنين.

الدرجلي: مصر تشهد تطورات هائلة في المجالات كافة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال عماد الدرجلي، إنّ انتخابات مجلس النواب المقبلة ستشهد منافسة شرسة وقوية بين جميع المرشحين، ما يصب في صالح المواطن المصري، ويخلق برلمانا قويا يعمل على تحقيق آمال المواطنين، موضحا أنّ مصر تشهد حاليا تطورات هائلة في المجالات المختلفة في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدرجلي يطالب أهالي دائرة البدرشين والعياط بالمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب

وطالب الدرجلي، في تصريحات لـ"الوطن"، جموع المواطنين بالمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب، والحضور أمام لجان صناديق الاقتراع لاختيار من يناسبهم في البرلمان، موضحا أنّ الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون عرسا ديمقراطيا، ويجب على كل مصري المشاركة بها، وأنّ الدولة المصرية ستظل رائدة مهما كانت التحديات.

الحصري: أنا بدعم الشباب.. والبرامج الانتخابية للمرشحين عن الدائرة الثالثة لم ترتقي بآمال أهالي الدائرة

ومن جهته، أكد أحمد عبدالحافظ الحصري، أحد أهالي مركز ومدينة البدرشين، أنّ انتخابات مجلس النواب المقبلة عن الدائرة الثالثة بمدينة البدرشين والعياط تشهد تحالفات وتكتلات العائلات الكبري بمركز ومدينة البدرشين والعياط، لاختيار ما يناسبهم في البرلمان.

وتابع: "أنا بدعم الشباب وحابب جدا مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية، لكن حتى الآن لا يوجد برنامج انتخابي يحقق آمال المواطنين بدائرة البدرشين"، لافتا إلى أنّ هناك وعود رنانة تقال وقت الانتخابات وعقب فوز المرشح بمقعد البرلمان ينسى كل وعوده.

الحصري: على مرشحي الدائرة الثالثة في البدرشين والعياط توفير فرص عمل حقيقية للشباب

وطالب الحصري، خلال حديثه، لـ"الوطن"، جموع مرشحي مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمدينة البدرشين، بالعمل الجاد على توفير فرص عمل حقيقية لشباب الدائرة، ورصف جميع الطرق، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وتجهيز موقف مروري لعربات الأجرة بدلا من المواقف العشوائية التي تشهدها مدينة البدرشين، مشددا على أنّ هناك 28 مرشحا بالدائرة الثالثة يتنافسون على 3 مقاعد في انتخابات مجلس النواب.