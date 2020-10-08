مصر تكتشف أبطالها.. بدء اختبارات البطل الأوليمبي بالجودو في الدقهلية

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في فعاليات مرحلة انتقاء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي 2020/2021 مرحلة الناشئين لرياضة الچودو لمواليد 2009/ 2010 تحت شعار "مصر تكتشف أبطال المستقبل" في استاد المنصورة الرياضي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وتحت إشراف وحضور الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بالوزارة والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي.

وبحسب بيان مديرية الشباب والرياضة فإن المشروع يأتي في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف المواهب الرياضية وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية) وبين الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأكدت المديرية أنه جري استقبال اللاعبين وتسجيل بياناتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم من قبل الدكتور فاروق كامل طبيب الاختبارات وقياس الوزن والطول لهم ثم أجريت عليهم مجموعة من اختبارات الچودو البدنية وهي تحت إشراف اللجنة المشكلة من الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة والمكونة من الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة الرياضية والدكتور عبدالرحمن سليمان والكابتن عبدالحليم السيد من الإدارة المختصة بالوزارة والدكتور محمد السيد المشرف الفني والكابتن جلال عوض من اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للچودو وذلك للإشراف والتنظيم على عملية انتقاء اللاعبين لإتاحة الفرصة للجميع وتحقيق مبدأ المساواة بينت جميع المتقدمين.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى انتقاء واكتشاف الموهوبين رياضيا والعمل على إعدادهم وتأهيلهم من قبل المتخصصين لإعداد أبطال دوليين قادرين على رفع اسم مصر في الألعاب الرياضية المختلفة في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية.