"الشباب والرياضة" تعلن الألعاب المتأهلة لنهائيات أولمبياد الطفل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الألعاب الفائزة فى مرحلة التصفيات على المستوى الإقليمي، ضمن منافسات النسخة الثانية لـ أولمبياد الطفل المصري، التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

التصفيات النهائية يوم 12 أكتوبر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة

ومن المقرر أن تشارك الفرق الفائزة في حفل الافتتاح المزمع عقده يوم 12 أكتوبر الجاري، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة والمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد بمركز شباب الجزيرة، عقب الافتتاح وحتى يوم 14 أكتوبر 2020.

وكشفت الوزارة عن الألعاب الفائزة على مستوى قطاعات المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر، القليوبية، الجيزة، وتضم الألعاب الكاراتيه والتايكوندو وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة، وألعاب القوي، ودفع الجلة، وكرة القدم، وكرة اليد وغيرها من الألعاب.

التنشئة السليمة للطفل أهم أهداف تنظيم الاولمبياد

ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل، انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيا وبدنيا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي، وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد، قادر على تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كل المحافظات.

60 ألف طفل شارك في التصفيات الأولية

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أطلقت شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية، في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتبدأ منافسات الأولمبياد في ظل استئناف النشاط الشبابي والرياضي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وانطلقت المنافسات الأولية بأولمبياد الطفل المصري، على مستوى كل محافظة على حدة في 19 سبتمبر الجاري، تبعتها التصفيات قبل النهائية للمنافسات في كل الألعاب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر على المستوى الإقليمي بمحافظات "الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر".

وتضم كل محافظة مجموعة من المتنافسين من عدد من المحافظات، حيث 60 ألف و702 طليع وطليعة في الفئة العمرية من 12 حتى 15 عاما، ويتنافس المشاركون في ألعاب "كرة القدم خماسي، كرة السلة، كرة طائرة بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية تشمل ألعاب قوى (100م عدو / وثب طويل / دفع جلة) "بنين/ بنات"، وتنس طاولة (فردي- زوجي) "بنين/ بنات"، وكاراتيه "بنين/ بنات"، وتايكوندو "بنين/ بنات".