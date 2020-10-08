شروط وطريقة التقدم لوظائف بنك HSBC الشاغرة

أعلن بنك HSBC، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وأوضح البنك، تفاصيل الوظائف عبر الحساب الرسمي له، على موقع "لينكد إن"، كالتالي:

شروط التقدم للوظاف الشاغرة ببنك HSBC

Investigation Executive

حدد البنك شروط التقدم للوظيفة كالتالي:

إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التحدث بطلاقة.

القدرة على اتخاذ القرارات.

القدرة على العمل تحت ضغط.

إجادة اللغة الفرنسية.

Customer Service Executive

واشترط البنك في المتقدمين للوظيفة التالي:

الحصول على شهادة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

المرونة في العمل بمواعيد مختلفة.

طريقة التقدم لوظائف بنك HSBC إلكترونيًا

ويمكن التقدم للوظائف عبر حساب البنك على موقع "لينكد إن".

نصائح عند إجراء المقابلة الشخصية

وقدم خبير التوظيف محمد صادق، عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند التوجه لإجراء المقابلة الشخصية "الإنترفيو" للقبول بالعمل كالتالي:

البحث عن البنك ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاص به، بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى حسابات الأشخاص التي تعمل بها والتعرف على طبيعة شخصيتهم.

البحث عن البنوك المنافسة، حتى يستطيع المتقدم للوظيفة مجاراة الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلة الشخصية.

محاولة معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعملون بالشركة يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، لمعرفة مدى ارتياحهم للعمل بها.

محاولة الوصول لحساب مسؤول التوظيف بالبنك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل معه، في محاوله لفهم ما يفكر به، وعند التوجه لإجراء المقابلة الشخصية، يجب مراعاة إعطاء المحاور إحساس بالثقة في النفس.

عند سؤال المحاور للمتقدم للوظيفة سؤال لا يعرف إجابته، يجب أن ينكر المتقدم للوظيفة معرفته بالأمر دون الدخول في تفاصيل تظهر للمتحدث بأنه يتحدث كثيرا في الأمور التي لم يكن لديه بها خبرة.