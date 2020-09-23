5 إعلانات وظائف شاغرة بمرتبات مجزية.. بينها القوى العاملة وقضايا الدولة

أعلن عدد من الوزارات والهيئات عن عدد من الوظائف الشاغرة خلال الأسبوع والشهر الجاري.

وتستعرض "الوطن" لقرائها نشرة التوظيف الأسبوعية لأبرز الوظائف التي تم الإعلان عنها والتي يستمر التقديم بها على مدار الأيام المقبلة.

وظائف القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن توافر6193 وظيفة بالقطاع الخاص، وذلك في إطار النشرة القومية للتشغيل رقم 421، إذ توفر تلك الوظائف العديد من المزايا مثل التأمين الاجتماعي والصحي، بالاتفاق مع المؤسسات والمصانع وشركات القطاع الخاص، بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 7 آلاف جنيه، ويمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة من هنـــــــا.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن وظائف شاغرة لـ227 وظيفة مهندس في عددٍ من التخصصات المتنوعة، في مجال الإشارات والاتصالات والميكانيكا والكهرباء والهندسة المدنية والمعمارية، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الوظائف للهيئة غدا الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، وللاطلاع على التفاصيل بالكامل من هنـــــــــا.

وظائف هيئة قضايا الدولة

كما أعلنت هيئة قضايا الدولة عن وظائف شاغرة في الهيئة للعمل في وظيفة مندوب مساعد، لحديثي التخرج من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019 من خلال الموقع الإلكتروني، ويستمر التقديم للوظائف المتاحة حتى 1 أكتوبر 2020، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة من هنــــــــا.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وطرحت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من ملتقيات التوظيف، والتي يتم تنظيمها على مدار شهر سبتمر الجاري، لشغل عدد من الوظائف بمرتبات مجزية وحوافز، وللاطلاع على التفاصيل كاملة من هنــــــــــا.

وظائف مبادرة طوّر وغيّر

وأعلنت مبادرة "طور وغير" التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف للعمل بإحدى سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، وذلك يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، وللاطلاع على التفاصيل كاملة من هنــــــــا.