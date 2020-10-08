إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بإسنا جنوب الأقصر

أصيب 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات إسنا وأرمنت التخصصي لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وتم اتخاذ عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل تلك الحوادث بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، إخطارًا من جمال عبد المحسن، رئيس غرفة العمليات بالمجلس، يفيد بإصابة كل من "محمود.ت.أ" 26 سنة، وإصابة "عباس.م.د" 65 سنة، بسحجات بالوجه والقدم وكدمات متفرقة واشتباه بارتجاج في المخ، وذلك فى حادث تصادم مرورى بالمدينة، وأصيب "البدري.م.ط" 67 سنة مقيم بقرية القرايا بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، فى انقلاب موتوسيكل بالمدينة، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصي .

كما وقع حادث غرق سيارة نقل تحمل رقم "7181- ف ق هـ" في ترعة قرية المساوية التابعة لمجلس قروي النمسا، إثر تصادمها مع دراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة "علاء.أ.ص" 22 سنة، وإصابة "شنودة.ف.ذ" 30 سنة بكدمات وسحجات وجروح ونقلهم لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وعلي الفور انتقل نائب رئيس المدينه عبد الرحيم طايع وجمال عبد المحسن رئيس غرفه عمليات المجلس، ومحمد عشري رئيس قرية النمسا، والدفع بـ 3 عربيات إسعاف وقوة من مركز شرطة إسنا والمرور وتم رفع العربيه من الترعه وفتح الطريق، وتم اتخاذ عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.