إصابة 4 في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي غرب إسنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا، حيث جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى أرمنت.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد وصول بلاغ للنجدة حول انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا، بالمنطقة المجاورة لمحطة وقود الوطنية قبلي، وأسفرت الحادثة عن إصابة كلًا من: "عبد العال. ا" يبلغ من العمر 26 عامًا، مصاب بشبه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، "صباح. م.ع" تبلغ من العمر 40 عامًا، مصابة بكدمات، و"عبدالموجود. م" م" يبلغ من العمر 50 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر، و"أبو العباس. ع.ا" يبلغ من العمر 73 عامًا، مصاب بكسر مفتوح بالساعد الأيسر.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أرمنت، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.