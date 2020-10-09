غدا انطلاق معرض "تراثنا" للمنتجات اليدوية ولمدة 6 أيام

تنطلق فعاليات معرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس غدا السبت وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وسيتم افتتاح المعرض فى تمام الساعة 7 مساء في حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز ولفيف من الوزراء، ويتيح المعرض الفرصة لمئات العارضين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة كما يوفر الفرصة لإحياء هذا الحرف الثراثية والحفاظ على ملايين فرص العمل التي توفرها خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمعرض، فإنه يستهدف مساندة هذه الفنون والصناعات الحرفية النادرة وتشجيع صانعيها ودعم المشروعات المهتمة بها وعرض منتجاتها الفاخرة على المصريين والعالم، وفتح آفاق أوسع للانتشار والتطور، إلى جانب المحافظة على هذه الصناعات الهامة من الاندثار وتشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف اليدوية وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.

كما يتيح معرض "تراثنا"، فرصة نادرة لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي هذه الفنون اليدوية الراقية لمشاهدة الإبداع الحرفي المصري في كل مجالاته وامتلاك قطع فنية قيمة بأسعار تنافسية.

ويتمثل الهدف من إقامة المعرض، إحياء الحرف التراثية ومساعدة صغار مُصنعى الحرف التراثية واليدوية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم وذلك للحفاظ على العمالة الفنية في هذا المجال والعمل على زيادتها.

ويأتي اهتمام جهاز تنمية المشروعات بقطاع الحرف التراثية واليدوية المصرية لأنه من أهم القطاعات التى تستطيع إحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى خلال فترة وجيزة وذلك لعدة أسباب منها، تمتع مصر بميزة تنافسية على مستوى العالم فى هذا المجال خاصة في مجال التحف الفرعونية والإسلامية والقبطية، كما يعد هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة التي تستطيع أن يستوعب أعداداً كبيرة من الشباب مما يؤدى إلى تقليص حجم البطالة، ولا يحتاج هذا القطاع إلى استثمارات ضخمة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعات الثقيلة وغيرها.

تضم معروضات المعرض (الكليم اليدوي – مفروشات أخيم – الأكسسوار الحريمي – المنتجات النحاسية – المنتجات الزجاجية – منتجات التطريز على القماش – منتجات حجارة - تابلوهات – خياميه – صدف – وحدات إضاءة – سجاد يدوي – خزف – مفروشات – جلود – صواني وتحف خشبية – منتجات سيناء – منتجات خوص).

وبحسب بيان سابق من جهاز تنمية المشروعات، أكدت نيفين جامع أن تنظيم المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للعام الثاني على التوالي يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره.

وأوضحت أن هذه الرعاية توضح أيضا اهتمام الدولة باستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلال قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا في توفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن اهتمام الرئيس برعاية معرض "تراثنا" يأتي أيضا من منطلق الاهتمام بالصناعات الوطنية الحرفية واليدوية والتراثية التي تعبر عن ثقافة وفنون الحضارة المصرية العريقة، وتشجيع العاملين في هذه الصناعات المهمة خاصة بعد معاناتهم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وقلة المبيعات وكساد الأسواق المحلية والعالمية نتيجة لتلك الأزمة.