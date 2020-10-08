رفض التعاون مع "الزعيم".. طلعت زكريا: "بيحسسني بضغط.. مش هشتغل معاه تاني"

يُعد الفنان طلعت زكريا، واحد من أبرز الفنانين الذين يتمتعون بكاريزما خاصة، وحظى بشعبية واسعة، إذ تميز بتنوع أدواره ما بين الكوميدي والتراجيدي، وتعاون مع كبار النجوم على مدار سنواتٍ طوال، لعل أبرزهم الفنان عادل إمام.

في أكثر من موقف كان الفنان الراحل طلعت زكريا، شدد على موقفه الرافض للتعاون مع الزعيم عادل إمام، بعد أن جمعهما مسلسل العراف في 2013.

وقال "طلعت" في أحاديث تليفزيونية له، إن عادل إمام يُدرك جيدًا أسباب رفضي التعاون معه: "شعرت بضغط نفسي شديد في الكواليس، وكذلك تم تحجيم دوري، وهذا قرار لا رجعة فيه، وأتمنى ألا أجد وسيطًا يسعى للوقيعة بيننا".

ويروي طلعت زكريا، كواليس تعاونه مع "الزعيم" في "العراف"، والذي كان السبب الرئيسي في الخلافات: "اخترت كلمة حلو يا حلو، لكي تكون لزمة لي طوال المسلسل، إلا أن عادل إمام كان يطالبه بعدم نطقها في عدد كبير من المشاهد"، الأمر الذي أغضبه بشكلٍ كبير، ودفعه لاتخاذ قرار الابتعاد: "جبتني ليه معاك في المسلسل بقى؟".

وقال، إنه تعاون معه في كثير من الأعمال كضيف شرف أو دور ثانٍ: "كفى ذلك، هو سيبقى زعيمًا، له أعمال تتصدر المُشاهدات، وأنا كذلك لي أعمال بمفردي وناجحة، والزعيم يستعين بي وبغيري من الفنانين لاهتمام بفريق العمل، وفي حال طلبي له للتعاون معي، أعتقد أنه سيرفض ذلك".

وحرص طلعت زكريا، على توضيح تصريحاته بشأن عادل إمام، إذ قال في حوارٍ له مع الإعلامية ياسمين سعيد: "أنا أحترم الزعيم ونجوميته، وواحد من عشاقه، وأنا تجنّيت عليه في هذا الخلاف، لكن السبب في ذلك أنني شعرت بالتحجيم، رغم عدم حذف مشهد واحد لي في مسلسل العراف".

وكانت أحيت الفنانة إيمي طلعت ذكريا، الذكرى الأولى لوفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا 8 أكتوبر 2019.

وكتبت إيمي عبر إنستجرام: "زى النهاردة من سنة مات أبي، الله يرحمك يا نبض قلبي، الرجاء الدعاء لأبي، وأمواتنا جميعا".