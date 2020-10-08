شروط ومستندات تجديد رخصة السيارة واستخراج بدل الفاقد والتالف منها

اتجهت الحكومة في الشهور القليلة الماضية، إلى تحويل الخدمات التي يتطلب إجراؤها الذهاب إلى المؤسسة لإنهائها لتتم إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز الخدمات الإلكترونية.

ويقدم موقع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، عدد من الخدمات التي يتم إجراءها إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، إجراءات تجديد الرخصة، واستخراج بدل الفاقد والتالف منها، كالتالي:

تجديد رخصة المركبة

الشروط المطلوبة

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين، لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم، الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة، فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

- الرخصة السابقة سواء كانت رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

بدل فاقد لرخصة المركبة

الشروط المطلوبة

- تعد موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسميا.

- من الضروري توفير جودة شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

- ​أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​.

بدل تالف لرخصة المركبة

الشروط المطلوبة

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل.

- ​تقديم الرخصة التالفة.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​.