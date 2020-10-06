من الألف للياء.. ما تريد معرفته عن خدمات مخالفات المرور الإلكترونية

توجهت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تحويل الخدمات التي يتطلب إجراءها الذهاب إلى المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات ليتم إجراءها إلكترونيا.

ويقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور والتي تتضمن الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق الدفع إلكترونيًا، والتظلم على قيمة المخالفات والمتابعة الطلبات إلكترونيا، لتشمل تلك الخدمات مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الخدمات الإلكترونية لمخالفات المرور التي يقدمها موقع النيابة العامة، كالتالي:

1- خدمة الاستعلامات

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة "خدمات نيابة المرور" الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- الضغط على أيقونة الاستعلامات للاستعلام عن قيمة المخالفة.

- تظهر الأيقونة الخاصة بتحدبد نوع المخالفة سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- ثم يتم إدخال البيانات الخصة بالرخصة لتظهر المخالفة المحددة على الرخصة المطلوبة.

2- خدمة الدفع

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنــــــا.

- اختيار أيقونة خدمات المرور وكتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة.

- الضغط على "إرسال الطلب" لتظهر تفاصيل السداد.

- اختيار وسيلة الدفع التي يرغب بها صاحب الطلب.

- الضغط على الاستمرار.

- تظهر استمارة بها عدة بيانات لملأها.

3- خدمة التظلم على قيمة المخالفة

- الدخول على الصفحة الخاصة بتقديم تظلمات مخالفات المرور من هنـــــــا.

- الاختيار بين نوع الرخصة المفروض عليها الغرامة سواء كانت رخص المركبات أو رخص القيادة.

- يتم إدخال البيانات الخاصة بالرخصة.

- يتم الضغط على أيقونة "طلب دعم" لتقديم طلب التظلم.

4- خدمة متابعة الطلب

- الدخول الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب المقدم من هنــــــا.

- الاختيار بين إدخال رقم الطلب أو بيانات الرخصة.

- وفي حالة اختيار رقم الرخصة فقط، يتم الاختيار الجنسية بين "مصري، أجنبي، جهة اعتبارية"، ثم إدخال بيانات الرخصة والرقم القومي.

- الضغط على "بحث" لتظهر حالة الطلب.