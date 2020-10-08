تنفيذ إعدام عاطلين بعد 8 سنوات من قتل طفل: "هتكوا عرضه وشنقوه"

نفذت مصلحة السجون بالإسكندرية، داخل سجن برج العرب، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق مسجونين، لقيامهما بقتل طفل، 13 سنة، بعد هتك عرضه، ونُقلت الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليمهما لذويهما.

ترجع أحداث القضية رقم 29744 لسنة 2012 جنايات العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما مشنوق بسلك كهرباء بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق دائرة قسم شرطة العامرية أول.

وكشفت التحريات التى قام بها ضباط المباحث، قيام كل من أسامة السعداوي ومحمد أحمد، عاطلين، ومقيمان بالعامرية غرب الإسكندرية، بخطف المجنى عليه واقتياده بالتوتوك قيادته لمنطقة صحراوية فضاء، ثم اعتدا عليه جنسيا وهتكا عرضه وشنقاه بسلك كهرباء لسرقة التوتوك، وتم القبض عليهما، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم، أحكام الإعدام في 7 سجناء مدانين في قضايا جنائية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية، وجاءت الأسماء كالتالي:

"أسامة السعداوي ومقيم العامرية، محمد أحمد ومقيم العامرية ، أحمد عبد الرحمن ومقيم القليوبية، صابر محمد ومقيم كفر الدوار، عبد التواب حسن ومقيم مينا البصل، حميد عبد العاطي ومقيم مينا البصل، وليد شعبان ومقيم البحيرة".

ونفذت الأحكام بحضور قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وعضو من هيئة الأوقاف، ونقلت الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.