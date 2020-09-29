المشدد 7 سنوات لـ"عاطل" هتك عرض طفل داخل نادي بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، قبل قليل، بمعاقبة "عاطل" بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة "هتك عرض" طفل، داخل أحد الأندية بمدينة العاشر من رمضان، صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

وتعود أحدث القضية رقم 12116 لسنة 2019 جنايات العاشر من رمضان حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم أول العاشر من رمضان باتهام "أ. م. م."، 29 سنة، عاطل، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، بهتك عرض الطفل "أ. أ. م."، بالقوة والتهديد، بعدما استدرجه إلى مكان خال من المارة حال تواجدهما داخل أحد الأندية بمدينة العاشر.

وأفادت والدة الطفل بأنها حال تصفحها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " قرأت منشوراً يحذر من شخص يتحرش بالأطفال، وحال رؤية نجلها، المجني عليه، البالغ من العمر 5 سنوات، لصورة ذلك الشخص فزع باكياً، وأخبرها بقيامه باستدراجه إلى مكان خال حال تواجده بالنادي، وهتك عرضه، وحال صراخه نهره وهدده لعدم إخبار أي شخص.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

على جانب آخر، قضت المحكمة في جلستها مساء أمس، بمعاقبة "م. أ. ع."، 19 سنة، نجار مسلح، يقيم بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المشدد 5 سنوات، لحيازته كمية من مخدر "الهيروين" بقصد التعاطي.