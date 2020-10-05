نيابة الجيزة تأمر بضبط شابين بتهمة هتك عرض طفل في الهرم

أصدرت نيابة الجيزة، أمر ضبط وإحضار، اليوم، لشابين اتهمتهما ربة منزل بهتك عرض طفلها، بعد أن توصلت تحريات المباحث إلي صحة الواقعة.

وأمرت النيابة بضبط كل من "أحمد.ج.ع" و"عبد الرحمن.ع.ا" وعرضهما علي النيابة فور التمكن من ضبطهما، لسماع أقوالهما في المحضر قم 58 أحوال المؤرخ في 23/9/2020 .

وكانت نيابة الجيزة باشرت تحقيقاتها في شكوى ربة منزل تعرض طفلها لهتك عرضه من قبل شابين بمنطقة الهرم، إثر بثها استغاثة على "الفيس بوك" للقبض على الجناة، وحمايتها وابنها.

وقالت "نجلاء" والدة الطفل زياد، 7 سنوات: "حررت محضرًا رقم 12039 لسنة 2020 إداري الهرم ضد شابين بتهمة هتك عرض ابني زياد، ومر شهرين ولم يتم القبض علي المشكو في حقهما، وحينما هددوني حررت محضرًا أخر ضدهما بعدم تعرض، ولما فاض بي الكيل، لجأت إلى تصوير بث مباشر علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واستغثت من خلاله بالنائب العام للقبض علي المتهمين، فأمر بإعادة فتح التحقيق في المحضر".

وروت والدة الطفل تفاصيل الواقعة لـ "الوطن" بأن المدعو "أحمد.ج" 20 عامًا، و"عبد الرحمن.ع" 18 عامًا، استدرجا نجلها إلى منطقة مهجورة وحاولا هتك عرضه تحت تهديد السلاح إلا أن الطفل تمكن من الهرب، وتوجهت به إلي قسم الشرطة وحررت محضرًا ضدهما.

وذكرت أن طفلها مريض بالقلب وتعيش معه برفقة ابنها الثاني بعد طلاقها من زوجها وأهلها يعيشون في محافظة سوهاج، لافتة إلى أنه رغم مرور أكثر من شهرين على تحرير المحضر إلا أن الشابين ظلا أحرارً، وتابعت باكية: "من بعد الحادثة مش عارفه أشوف شغلي، ومفيش حد معايا يحميني لأن أهلي كلهم في سوهاج، وأتمني أن ابني حقه يرجع له".

وفي سياق متصل أكد سيد عبد المنعم، محامي الأم، أن النيابة العامة استمعت لأقوال الأم في المحضر، وشرحت للنيابة كيف استدرجوه وأجبروه على خلع ملابسه تحت تهديد السلاح، وقدمت للنيابة فيديوهات من كاميرات مراقبة في المنطقة منذ لقاء المتهمين بالطفل وحتى لحظة هروبه.