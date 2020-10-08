إصابة شاب بصعق وفتاة بالتسمم و5 آخرين في حوادث طرق بإسنا

أصيب شاب بصعق كهربائي كما أصيبت فتاة بحالة تسمم تناولت صبغة شعر عن طريق الخطأ، فيما أصيب 5 آخرون في حادثي تصادم وغرق سيارة في ترعة بالأقصر.

كان اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، بإصابة شاب صعقاً بالكهرباء بمنزله، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى إسنا لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة "أحمد.ح"، 25 سنة، مقيم بقرية الدير بسحجات باليدين وصدمة بالجسم، وتم نقل المصاب لمستشفى إسنا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق متصل ، أصيبت فتاة بحالة تسمم، إثر تناولها مادة سامة "صبغة شعر" عن طريق الخطأ في مدينة إسنا جنوبى المحافظة، وتم نقلها على الفور لمستشفى إسنا التخصصي وتحويلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة، إخطاراً من مستشفى إسنا التخصصي، يفيد باستقبال الفتاة "ن.م.ا" 20 سنة بحالة تسمم إثر تناولها صبغة شعر داخل منزلها بطريق الخطأ، وتم على الفور نقلها بسيارة إسعاف لمستشفى إسنا التخصصي لفحصها ونقلها لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة لها، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

من جهة أخرى، شهدت مدينة إسنا، اليوم، إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات إسنا وأرمنت التخصصي لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، تلقى إخطارًا من جمال عبد المحسن، رئيس غرفة العمليات بالمجلس، يفيد بإصابة كل من "محمود.ت.أ" 26 سنة، وإصابة "عباس.م.د" 65 سنة، بسحجات بالوجه والقدم وكدمات متفرقة واشتباه بارتجاج في المخ، وذلك فى حادث تصادم مرورى بالمدينة، وأصيب "البدري.م.ط" 67 سنة مقيم بقرية القرايا بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، فى انقلاب موتوسيكل بالمدينة، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصي.

كما وقع حادث غرق سيارة نقل تحمل رقم "7181- ف ق هـ" في ترعة قرية المساوية التابعة لمجلس قروي النمسا، إثر تصادمها مع دراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة "علاء.أ.ص" 22 سنة، وإصابة "شنودة.ف.ذ" 30 سنة بكدمات وسحجات وجروح ونقلهم لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وعلي الفور انتقل نائب رئيس المدينه عبد الرحيم طايع وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات المجلس، ومحمد عشري رئيس قرية النمسا، والدفع بـ 3 عربيات إسعاف وقوة من مركز شرطة إسنا والمرور وتم رفع العربية من الترعه وفتح الطريق، وتم اتخاذ عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.