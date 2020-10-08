11 ألف حضانة غير مرخصة.. والتضامن: توجيهات رئاسية بالتيسير عليهم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه جار حصر الحضانات غير المرخصة، حتى تكون رسمية بناء على قاعدة بيانات تضم الحضانات المرخصة وغير المرخصة.

لجنة وطنية من 5 وزارات لبحث ترخيص الحضانات

وأضافت القباج، لـ"الوطن"، أنّ الوزارة تشكل لجنة وطنية لبحث ترخيص الحضانات، تضم وزارات "التضامن، الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وزارة الإسكان للحصول على التراخيص، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان"، لبحث المشكلات والتحديات التي تواجهها الحضانات في الترخيص ومعالجتها: "عشان نمشي رسمي ونأمن ولادنا" .

حلقة مستمرة من التعاون مع 26 جمعية لتطوير الحضانات

ولفتت الوزيرة إلى فتح 700 حضانة خلال العام الماضي والحالي، سواء جديدة أو جرى تطويرها ورفع كفاءتها، مؤكدة أننا في حلقة مستمرة من التعاون مع 26 جمعية، وجرى وضع المعايير وبحث الحضانات لتطويرها على الجانب المؤسسي والبشري.

وأكدت وزيرة التضامن أنّ إجمالي عدد الحضانات المرخصة 14 ألفا، ونحو 11 ألف حضانة غير مرخصة، متابعة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنّه سيعطس تيسيرات في ترخيص الحضانات لحل مشكلاتهم، من خلال الوزرارات المعنية".

ولفتت القباج إلى أنّ هذا الرقم قد يكون خاضعا للزيادة قليلا أو النقص قليلا بعد حصرها ميدانيا.

شروط فتح الحضانات

ترصد السطور التالية، الشروط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها، كما يلي:

1- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

2- تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي.

3- تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا.

4- منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

5- يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

6- يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

7- إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

8- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

9- تخصيص غرفة للعزل الطبي حال إصابة أي من العاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.

10- تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد، وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.

11- التوعية المستمرة للأطفال بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

12- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).