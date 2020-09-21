غلق مركز علاج طبيعي وقسم الحضانات بمستشفى خاص في المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، غلق مركز للعلاج الطبيعي بناحية "ميت الوسطى"، بمركز الباجور، لإدارته بدون ترخيص، كما قرر غلق قسم الحضانات بمستشفى خاص بمدينة "الشهداء"، لمدة أسبوع، لمخالفة ضوابط تنظيم العمل.

جاء قرار المحافظ بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية، نتيجة مرور إدارة العلاج الحر على المستشفى، حيث تبين عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وعدم ترخيص جهاز أشعة "إكس راي"، وعدم وجود توقيع على تذاكر المرضى، فضلاً عن وجود تمريض غير حاصل على رخصة مزاولة المهنة.

ووافق محافظ المنوفية على استمرار غلق جميع أقسام مستشفى خاص بشبين الكوم، وعيادتي العظام والأسنان بها، لعدم اكتمال تجهيزات غرفة العمليات والعناية المركزة، ووجود بعض الأجهزة معطلة، وعدم اتباع إجراءات وسياسة مكافحة العدوى ، وعدم الفصل الآمن للنفايات.

وسبق صدور قرار المحافظ رقم 1130 بتاريخ 27 أغسطس الماضي، بإغلاق المستشفى للأسباب المذكورة، فيما تم استثناء باقي العيادات الخارجية والمعمل، من قرار الإغلاق، نظراً لتلافي السلبيات بها.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.