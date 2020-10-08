صراع 28 مرشحا على 3 مقاعد للنواب بالبدرشين: كبار العائلات "كلمة السر"

شهدت دواوين ومضايف كبار العائلات بالدائرة الثالثة في انتخابات مجلس النواب بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الخميس، توافد عدد كبير من المرشحين الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية، وذلك لطلب الدعم والمساندة، وسط تحرك سريع وجلسات لا تتجاوز الساعتين، في محاولة من المرشحين الذهاب لأكبر قدر من الأماكن وكبار العائلات لطلب الدعم، كونهم "كلمة السر" في أي انتخابات برلمانية في مدينة البدرشين والقرى المجاورة لها.

واستقبلت بعض الدواوين والمضايف بقرى ومراكز مدينتي البدرشين والعياط أكثر من مرشح في وقت واحد، ويذهب المرشحون للدواوين بعد التنسيق مع أحد كبار العائلات في كل قرية على حدة، حتى وإن علم المرشح أنَّه لن يأخذ أصوات وأنَّهم سيدلون بأصواتهم لمرشح آخر، وغالبًا ما تشهد الزيارات توزيع العصائر والمياه الغازية و"في بعض الأوقات يتمّ توزيع وجبات على شرف وصول المرشح للمكان".

وأجرى عماد الدرجلي، أحد مرشحي "مستقبل وطن" عن الدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط، جولة دعائية له بمدينة العياط لحث أهالي قري ومدينة العياط للتصويت له في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأيضًا وعودهم لبذل أقصى ما لديه لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، والعمل على تحقيق جميع الخدمات المميزة لهم، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما استقبل بكر أبو غريب، أحد المرشحين المستقلين عن الدائرة نفسها، أنصاره في مقره الانتخابي لعرض البرنامج الانتخابية عليهم، متعهدًا بتحقيق كل مطالبهم المشروعة من رصف الطرق وصيانة عواميد الإنارة بالطرق الداخلية والسريعة، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ الخدمات المميزة لأهالي مدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة.

وانتشرت اللافتات الدعائية في شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة حربًا بين العائلات، حيث يحاول المرشحين الحزبيين السيطرة على أصوات الدائرة قبل ماراثون الانتخابات، فيما يؤكّد المستقلين أحقيتهم في مقاعد البرلمان لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة، وفي المقابل انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية عدم بيع الأصوات، وأن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحق.

ويواصل مرشحو انتخابات مجلس النواب، تعليق العديد من الدعاية الانتخابية اليوم، من "لافتات" و"بنرات"، فضلًا عن الكتابة على جدران الشوارع، كما نظم بعض المرشحين مؤتمرات دعائية، أبرزهم عماد الدرجلي مرشح حزب "مستقبل وطن"، ومها الكاشف "مستقل"، وبكر أبو غريب "مستقل"، وعلاء عصام الجعودي، مرشح القائمة الوطنية، وحازم عويان مرشح "مستقبل وطن"، ونادر الخبيري مرشح "مستقبل وطن"، لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين للحصول على أصواتهم في الانتخابات البرلمانية، حيث يوجد صراع شرس بين "الدرجلي" و"غريب" و"الكاشف".

ويتنافس على الدائرة الثالثة بمركزي ومدينة البدرشين والعياط، 28 مرشحًا بين مستقلين وأحزاب على الفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب المقبل.

فيما يتنافس نحو 60 مرشحًا بـ12 دائرة انتخابية بمحافظة الجيزة على 25 مقعدًا، وجاءت الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة وخُصص لها مقعدين، وتضم أقسام "الجيزة، الدقي، والعجوزة"، والدائرة الثانية مقرها مركز أبو النمرس، وتضم مركز أبوالنمرس، قسم الحوامدية، وخُصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين خصص لها 3 مقاعد، وتضم مركزي: البدرشين والعياط، أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز الصف، وجرى تخصيص مقعد واحد لها.

وجاءت الدائرة الخامسة ومقرها مركز أطفيح، والتي جرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، كما أنّ الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية خصص لها مقعدين، وتضم قسمي العمرانية، الطالبية، والدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة خصص لها مقعدين.

أما الدائرة التاسعة ومقرها قسم أول أكتوبر، فجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وتضم أقسام "الأهرام، حدائق أكتوبر، أول أكتوبر، ثان أكتوبر، ثالث أكتوبر، أول الشيخ زايد، ثان الشيخ زايد، والواحات البحرية"، أما الدائرة العاشرة ومقرها مركز كرداسة، فجرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق وتضم مركز أوسيم، قسم الوراق، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وأخيرًا الدائرة الثانية عشرة، ومقرها مركز منشأة القناطر، وجرى تخصيص مقعدين لها.