رعب بين أهالي منشية النور ببنها بعد تسريب غاز أعقب حريق في مخبز

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخبز سياحي بمنطقة السوق العشوائي بمنشية النور ببنها في محافظة القليوبية، إثر تسرب الغاز من الأنابيب المستخدمة في تشغيل الفرن وسماع صوت انفجار مما أثار حالة من الفزع لدى المواطنين المتواجدين بالسوق.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للمكان وتم السيطرة على الموقف دون إصابات أو خسائر في الأرواح وسط مطالبات من الأهالي بنقل السوق وإنهاء حالة العشوائية بالمنطقة التي تشهد تواجد الباعة والأسواق العشوائية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول بنها بلاغا بنشوب حريق وسماع صوت انفجار صادر من أحد المخابز بمنشية النور ببنها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم أول بنها وقوات الحماية المدنية والإسعاف وتم السيطرة على الحريق حيث امتدت أدخنة الحريق للشقة التي تعلو المخبز وأكد صاحبها عدم وجود خسائر أو تلفيات وتم السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وانتقل لمكان الحادث علي إمام نائب رئيس مدينة بنها وتم تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المكان وإجراءات الأمن والسلامة المهنية.

وأشار نائب رئيس المدينة، إلى أن الحريق تم السيطرة عليه تماما وجار الآن اتخاذ الإجراءات القانونية وفحص المكان حيث تبين أن المخبز يستخدم في عمله أنابيب بوتاجاز وأن تسرب غاز من أحدها هو سبب نشوب الحريق مؤكدا أن الخسائر المادية طفيفة.

في سياق متصل طالب مواطنو المنطقة بضرورة وضع حل جذري للأسواق العشوائية بالمنطقة والتي تهدد بكوراث مؤكدين أنهم يعيشون معاناة بسبب غلق الشوارع الرئيسية بالمنطقة بسبب الأنشطة العشوائية والباعة الذين يفترشون الأرض حيث إن الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير وأن المنطقة على حافة كارثة تتطلب تدخل الجهات المعنية لحل أزمة العشوائية بالمنطقة وإخلائها وتنفيذ وعود المحافظ بإقامة سوق حضاري وإخلاء المنطقة من الأسواق العشوائية.