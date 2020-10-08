"الجونة السينمائي" يكشف قائمة الأفلام الروائية الطويلة

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، والتي ستنعقد يوم 23 أكتوبر الحالي، عن ملامح وتفاصيل الأفلام الروائية الطويلة، حيث تضم مجموعة من الأفلام المتميزة.

وترصد "الوطن" قائمة الأفلام المشاركة من خلال التقرير التالي:

- 200 متر

أمين نايفة فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد 2020 العربية، الإنجليزية، العبرية 90 دقيقة.

يحكي الفيلم قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، تفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، عندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا مُفزعة.

شارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بجائزة مينتور ارابيا لتمكين الشباب والأطفال.

- احتضار

هلال بيداروف آذربيجان، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية 2020 الآذربيجانية 88 دقيقة.

دافود.. شاب قلق يُساء فهمه ويحاول العثور على عائلته الحقيقية والأشخاص الذين يحبهم ويمنحون معنىً لحياته، على مدار يوم واحد، يختبر سلسلة من الحوادث الغريبة، يفضي بعضها إلى موت بشر أو تُعيد أخرى إلى الذهن ذكريات خفية وأحيانًا تكشف عن سرديات غامضة، الأمر الذي يزيد من قلقه إزاء كل ما يحدث.

عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في المسابقة الرسمية للدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

- استمع

آنا روشا دي سوسا المملكة المتحدة، البرتغال 2020 الإنجليزية، البرتغالية، لغة الإشارة الإنجليزية 74 دقيقة.

في ضواحي لندن، بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهم الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم. على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشؤون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.

يجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم. شارك «استمع» في مسابقة آفاق (أوريزونتي) في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

- إلى أين تذهبين يا عايدة؟

ياسميلا زبانيتش البوسنة والهرسك، النمسا، رومانيا، هولندا، ألمانيا، بولندا، فرنسا، النرويج 2020 البوسنية، الإنجليزية، الهولندية 103 دقيقة.

البوسنة 11 يوليو 1995: تعمل عايدة مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها الصغيرة سربينيتسا، يحتل الجيش الصربي المدينة، وتهرع عائلتها للاحتماء، مع آلاف المواطنين الآخرين، في معسكر للأمم المتحدة، وتحاول عايدة إنقاذ عائلتها، ويتصاعد التوتر كلما تفشل طريقة ما للنجاة من بطش الجنود الصرب.

اختير الفيلم في المسابقة الرسمية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

- تحت نجوم باريس

كلاوس دريكسيل فرنسا 2020 الفرنسية 93 دقيقة.

تعيش كريستين حياة صعبة في شوارع باريس، جُل وقتها تقضيه في التسكع ومحاولات الحصول على الطعام المجاني، في ليلة شتوية باردة، تعثر على صبي بوركيني صغير، تدرك أنه تاه من أمه، في اللحظة يجمعهما إحساس مشترك بالتهميش والضياع، وللتخلص منه يخوضان سويا رحلة مفعمة بالرقة، لإيجاد والدة سولي في أعماق المدينة.

- حارس الذهب

رودريك ماكاي أستراليا 2020 الإنجليزية، باديمايا، باشتو، بنجابي، الكانتونية 116 دقيقة

للهروب من حياته القاسية في أستراليا الغربية والعودة إلى وطنه في عام 1897، يتعاون جمال أفغاني مع رجل قادم من الغابات، لتهريب سبيكتي ذَهْب تحملان علامة التاج الملكي. يتوجب على الثنائي خداع رقيب شرطة نشيط يحاول مع قواته الوصول إلى المصهر السري، المصهر بالنسبة لجمال وشريكه هو المكان الوحيد الذي يمكن فيه، إزالة علامة التاج من على السبائك بأمان.

عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في المسابقة الرسمية للدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

- حكايات سيئة

داميانو دينوسينزو، فابيو دينوسينزو إيطاليا، سويسرا 2020 الإيطالية 98 دقيقة

حكايات سوداوية تحدث في مجتمع صغير بمكان ما من العالم. يعج المكان، الطبيعي ظاهريًا، بسادية الآباء وغضب الأطفال المُحبطين. هناك شيء غامض يوحي بارتياب الوضع الهادئ.

يقودنا راو، بطريقة متهكمة، في ثنايا تلك الحكايات التي تغوص في عالم نساء ورجال يشاهدون أحلامهم تتساقط أمام أعينهم.

عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث حصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو.

- الرجل الذي باع ظهره (فيلم الافتتاح)

كوثر بن هنية تونس، فرنسا، بلجيكا، السويد، ألمانيا، المملكة العربية السعودية 2020 العربية، الإنجليزية، الفرنسية 104 دقيقة.

سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير.

يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد.

شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، عُرض «الرجل الذي باع ظهره» عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

- الروابط

دانيلي لوكيتي إيطاليا 2020 الإيطالية 100 دقيقة.

في أوائل ثمانينات القرن الماضي، يواجه زواج ألدو وفاندا تحديًا، عندما يكاشفها بعلاقته الغرامية مع الشابة ليديا، ينفصلان لبعض الوقت، ويتركان طفليهما في حالة مؤلمة.

لكن الروابط التي تجمع البشر -حتى من دون حب- تلعب دورها القوي في استمرار زواجهما، بعد مرور أكثر من 3 عقود، رغم ما شاب حياتهما من خيانات وتفكك أسري.

افتتح الفيلم الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

- زوجة جاسوس

كيوشي كوروساوا اليابان 2020 اليابانية 115 دقيقة.

عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، يشعر يوساكو بارتباك الأوضاع، يترك زوجته ساتوكو ويسافر إلى منشوريا برفقة ابن أخيه فوميو، وهناك يرى بأم عينيه ممارسات همجية، يصمم على فضحها، في الوقت نفسه، يتصل شرطي يُدعى تايجي بزوجته، ويخبرها أن امرأة أحضرها زوجها معه من منشوريا لقيت حتفها.

عُرض الفيلم في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

- صبي الحوت

فيليب يورييف روسيا، بولندا، بلجيكا 2020 الروسية، الإنجليزية، شوكشي 90 دقيقة.

يعيش ليشكا في قرية معزولة تقع بين تشوكوتكا وألاسكا، وصل الإنترنت مؤخرًا إلى القرية التي يجتمع رجالها كل مساء لمشاهدة فتيات دردشة الإنترنت المثيرات بينما يرقصن على الشاشة التي تبث محتوى إيروتيكي مثير جنسيًا باستمرار، على عكس أغلب الحاضرين، الذين يشاهدون ما يحدث على بعد آلاف الكيلومترات بدافع المرح، يأخذ ليشكا الأمر على محمل الجد، ليُغرم بفتاة جميلة رآها على تلك الشاشة، فيقرر العثور عليها في العالم الحقيقي، حيث تنتظره رحلة مجنونة.

عام الغضب

رافا روسو أوروجواي، إسبانيا 2020 الإسبانية 102 دقيقة.

في عام 1972، سقطت أوروجواي في ديكتاتورية مريعة. يكافح دييجو وليوناردو، وهما كاتبان لبرنامج تلفزيوني كوميدي معروف، للحفاظ على نزاهتهما تحت الضغط الذي يتلقيانه لتخفيف هجاءهما السياسي ضد الجيش، وعلى جانب الطغاة، يجد روخاس، الملازم المسؤول عن تعذيب الشباب اليساري، ملاذا عاطفيا في سوزانا العاهرة، وببطء تتأثر حياتهم جميعا تأثرا عميقا من نير الديكتاتورية التي تلوح في الأفق.

- لن تثلج مجددًا

مالجورزاتا شوموفسكا، ميخال إنجليرت بولندا، ألمانيا 2020 البولندية، الروسية 115 دقيقة.

ذات صباح ضبابي في مدينة كبيرة بأوروبا الشرقية، يدخل رجل غامض إلى غرفة مدير مسؤول عن منح تصاريح عمل للوافدين من الخارج، يقوم بتنويمه ويحصل على ما يريد، وفي المجمع السكني المُسور المخصص للأثرياء المنفصلين عن العالم الخارجي الفقير «السيء»، يتوق سكانه لتجريب التقنيات الشفائية العجيبة للوافد الجديد، الذي يبدو أن عينيه ترى دواخلهم بوضوح.

عُرض الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

- مكان عادي

أوبرتو بازوليني إيطاليا، رومانيا، المملكة المتحدة 2020 الإنجليزية 96 دكرس جون البالغ من العمر 35 عامًا والعامل في تنظيف زجاج النوافذ، حياته لرعاية وتنشئة ابنه الصغير مايكل، إذ هجرتهما زوجته بعد الولادة مباشرة. حياة جون ومايكل بسيطة مليئة بالحب والسعادة، لكن عندما يكتشف جون أن المتبقي له في حياته عدة أشهر، يقرر أن يمضي ذلك الوقت باحثًا عن الشخص الأمثل لتبني مايكل.

عُرض الفيلم ضمن مسابقة آفاق (أوريزونتي) في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

- ميكا

إسماعيل فروخي المغرب، فرنسا، بلجيكا 2020 العربية، الفرنسية 90 دقيقة.

يعيش الطفل ميكا (10سنوات) مع والديه في ضاحية قرب مدينة مكناس، يبيع في أسواقها أشياء بسيطة تساعد على إعالتهم. يقابل ميكا، الحاج قدور، العامل في نادٍ للتنس بكازابلانكا، ويقرر الأخير إيجاد عمل له في نفس المكان، وبعد تجارب مذلة، واستغلال جسدي يدرك ميكا أن عليه العمل على وضع حد لذلك وتغيير وضعه نحو الأحسن.

شارك «ميكا» فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج في الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائي، وفاز بجائزة مهرجان الجونة في الدورة الـ7 لورشة فاينال كت في فينيسيا.

- واحة

إيفان إيكيتش صربيا، هولندا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، فرنسا 2020 الصربية 120 دقيقة.

«المستخدمون» علامة تُعطى للأطفال المولودين بإعاقات ذهنية، والمُهملين من قبل عائلاتهم، والموضوعين في مؤسسات متخصصة (دور رعاية) حيث يقضون معظم حياتهم فيها، ويسرد الفيلم قصة ثلاثة «مستخدمين» مراهقين يشكلون نمطًا مختلفًا من العلاقات بينهم: روبرت المراهق الكئيب الذي يؤذي نفسه، ودراجانا صديقته المخلصة والمحبة له وشريكته، وماريا المستخدمة الجديدة ذات السلوك العدواني، وعند التحاق ماريا بالمنزل، تقع في حب روبرت وتصادق دراجانا، خالقة مثلث حب مأساوي.

فيما أعلن "الجونة السينمائي" عن تفاصيل الجوائز كالتالي:

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل: نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل: نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل: نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل: نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل نجمة الجونة وشهادة.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة نجمة الجونة وشهادة.

يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.