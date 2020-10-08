تعرف على لويز جلوك الفائزة بجائزة نوبل في الأدب 2020

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، منح جائزة نوبل في الأدب لعام 2020 للشاعرة الأمريكية لويز جلوك، وفي حيثيات منح الجائزة جاء: "لصوتها الشعري الذي لا لبس فيه والذي يجعل الوجود الفردي عالميًا بجمالها الصارم".

وولدت لويز جلوك عام 1943 في نيويورك وتعيش في كامبريدج، ماساتشوستس، بصرف النظر عن كتاباتها، فهي أستاذة للغة الإنجليزية في جامعة ييل، نيو هافن، كونيتيكت، وظهرت لأول مرة في عام 1968 مع "Firstborn"، وسرعان ما اشتهرت كواحدة من أبرز الشعراء في الأدب الأمريكي المعاصر.

وحصلت على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة بوليتزر (1993) وجائزة الكتاب الوطني (2014).

وحب الموقع الرسمي لجائزة نوبل نشرت لويز غلوك 12 مجموعة شعرية ومجموعة من مجلدات المقالات عن الشعر، وتتميز جميعها بالسعي إلى الوضوح، والطفولة والأسرة والعلاقة الوثيقة مع الوالدين والأشقاء، هي موضوعات ظلت محوريًا معها.

وفي قصائدها، تستمع الذات إلى ما تبقى من أحلامها وأوهامها، تسعى جلوك إلى تحقيق العالمية، وفي هذا تستلهم من الأساطير والزخارف الكلاسيكية الموجودة في معظم أعمالها، أصوات ديدو وبيرسيفوني ويوريديس - المهجورون والمعاقبون والمخدوعون - هي أقنعة للذات في التحول، وشخصية بقدر ما هي صالحة عالميًا.

من خلال مجموعاتها وجدت جمهورًا متزايدًا في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، كما أشارت جلوك أيضًا إلى أنها أدركت في هذه القصائد كيفية استخدام الإلقاء العادي في شعرها.

تستشهد غلوك في مقالاتها بالنبرة الملحة في إليوت، أو فن الاستماع الداخلي في كيتس أو الصمت الطوعي في جورج أوبن، ولكن في قساوتها وعدم رغبتها في قبول مبادئ الإيمان البسيطة، فهي تشبه أكثر من أي شاعر آخر، إميلي ديكنسون.

كما أنها ليست فقط منخرطة في مغامرات وظروف الحياة المتغيرة، بل هي أيضًا شاعرة التغيير الجذري والولادة الجديدة، حيث يتم تحقيق القفزة إلى الأمام من إحساس عميق بالخسارة، في واحدة من أكثر مجموعاتها شهرة، "The Wild Iris" (1992)، والتي حصلت على جائزة بوليتزر عنها، تصف عودة الحياة المعجزة بعد الشتاء في قصيدة "Snowdrops".

"لم أكن أتوقع النجاة، قمع الأرض لي. لم أكن أتوقع للاستيقاظ مرة أخرى، لتشعر جسدي في الأرض الرطبة قادرة على الرد مرة أخرى، والتذكر بعد فترة طويلة كيف تفتح مرة أخرى في الضوء البارد من أوائل الربيع -خائف، نعم، ولكن بينكم مرة آخرى البكاء نعم المخاطرة بالفرح في رياح العالم الجديد".