الغردقة تستضيف مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة بمشاركة 30 دولة

تستضيف مدينة الغردقة، خلال الفترة من 25 نوفمبر، حتى 6 ديسمبر المقبل، مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، التي كان من المقرر أن تقام خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، لولا ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي أوقفت حركة الطيران فى العالم لأكثر من 4 أشهر.

وكشف مصدر مسئول بهيئة التنشيط السياحي، أن تلك الفعالية، ستسهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على مدينة الغردقة، خاصة أنها باتت تستضيف خلال السنوات الماضية، العديد من الفعاليات الكبيرة، مثل حفل اختيار أحسن لاعب في أفريقيا، الذي أقيم بداية العام الجاري، فضلا عن بعض الفعاليات الأخرى، لافتا إلى أن هذا الحدث، سيحظى بتغطية العديد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن تلك الاحتفالية التى تم تنظيمها خلال السنوات الأخيرة بالغردقة، تشهد مشاركة العديد من الدول المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، ما يجعلها وسيلة دعاية جيدة، خاصة خلال تلك الفترة التي لا يوجد بها أية فعاليات أو معارض سياحية على الإطلاق.

وأوضح المصدر، أن الجهة المنظمة للمسابقة، ستتخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية التنظيم، التي تكفل الحفاظ على حياة المتسابقات والضيوف والعاملين بالفنادق والمنظمين.

وأشار المصدر، إلى انه فى حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة التى تسبق إقامة المسابقة، فإن الجهة المنظمة قد تلجأ لتأجيل المسابقة لوقت آخر.

وأكد رجل الأعمال كامل أبو علي، رٸیس جمعیة مستثمري السياحة بالبحر الأحمر ومالك المجموعة المنظمة للمسابقة فى تصريح سابق لـ"الوطن" فبرايرالماضي، أهمیة تلك المسابقة والفعاليات المشابهة، في الترویج للمنتج السیاحي المصري، خاصة السیاحة الشاطٸیة، وأیضا لزیادۃ وعي المجتمع العالمي بالسیاحة، وقیمتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.