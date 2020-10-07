"السياحة": "النحلة" ليس نقيبا للمرشدين السياحيين 

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق، ليست له أية صفة نقابية رسمية حاليا، وأن أي تعامل بينه وبين أي جهة حكومية أو خاصة، بصفته نقيبا للمرشدين السياحيين، يعرضه للمساءلة القانونية، لانتحاله صفة ووظيفة ليست له بحكم صحيح القانون.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة، أصدرت قرارًا حمل رقم 95 لسنة 2019، بحل مجلس نقابة المرشدين السياحيين، وتعيين لجنة لتسيير أعمال النقابة، إلا أن مجلس إدارة النقابة المنحل برئاسة حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، تجاهل القرار، ودعا لانتخابات جديدة بعد قرار الحل، أجريت في شهر أبريل من العام الماضي، أسفرت عن مجلس نقابة برئاسة النحلة، كما لم يتم تمكين لجنة تسيير أعمال النقابة من تسلم النقابة آنذاك.

حكمان قضائيان و3 قرارات وزارية ببطلان الانتخابات وتعيين لجنة تسيير أعمال

وتابع: أصدر القضاء الإداري حكمًا في ديسمبر 2019، بالغاء الانتخابات، نظرا لإقامتها والدعوة لها، من غير ذي صفة، كما أصدر أيضا حكما يونيو الماضي، بتأييد قرار بطلان الانتخابات، ما دفع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لإصدار قرار بذات الشهر بتعيين ذات اللجنة لمدة 6 أشهر، لتولي تسيير شئون النقابة والدعوة لانتخابات جديدة.

وأصدر قرارًا آخر الشهر الماضي، بتمكين اللجنة من مقر النقابة بكل محتوياته، تنفيذًا للأحكام القضائية.

وأوضح المصدر أن الوزارة وكل الجهات الرسمية الحكومية والخاصة، تعتبر لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين برئاسة سمير محمد عبدالوهاب ممثلا وحيدا للنقابة، محذرا من أن أي جهة تنتحل أية صفة نقابية، أو تتعامل بشكل رسمي باسم النقابة، فإنها ستتعرض للمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أن لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين كانت تسلمت مقر النقابة بكل محتوياته ومستنداته، لمباشرة أعمالها وتصريف شئونها، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في أواخر شهر سبتمبر الماضي، ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين باعتباره كأن لم يكن، وصدور قرار وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، لمدة ستة أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أى التاريخين أقرب.