أحمد السقا ضيف أولى حلقات "السيرة" مع وفاء الكيلاني

يحل الفنان أحمد السقا ضيفا على أولى حلقات برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

يتحدث "السقا" خلال اللقاء عن أهم المحطات التي مر بها في حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته.

يبث اللقاء غدًا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء.

وكان أكد "السقا"، أن نظره كان ضعيفًا أثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية، ووصل لدرجة "سالب 7"، حتى نفّذ تصحيح "ليزك" وتحسن بعدها، لكنه تعرض إلى حادث أثر على عينه اليسرى، وظلت اليمنى تعمل بكفاءة عالية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "cbc"، أثناء عرض صورة له في المعهد، تجمعه مع زملائه هشام المليجي ومجدي كامل، أن الأخير كان مصدر "الصرف على الشلة".

وأوضح "السقا"، أنه كان يحصل على منحة التميز، لحصوله على المركز الأول على الدفعة وكانت 14 جنيها.

واستطرد، أن شقيق مجدي كامل كان يمتلك محل ملابس لماركات معينة، وكنا نأخذ منه ملابس يوم الخميس من أجل الخروج في هذا اليوم، كنا بنطقم من عنده يوم الخميس.

وأشار، إلى أن والد مجدي كامل أعطاهم غرفة كانت مخزنا لبضاعته، لكي يناموا فيها، متابعًا: "وكان مجدي كامل وزملاؤه يتسللون إلى السوبر ماركت الخاص بوالد الأول عن طريق نسخة احتياطية ليحصلوا على الأكل، والتموين اللازم ليأكلوا منه، ودهنت هذه الغرفة كشكر لوالد مجدي على هذه الاستضافة".

وعلق "السقا"، على موقف أول مره يذكره على شاشة التليفزيون، قائلًا: إن الغرفة التي كانت مخزن، دخل مرة والد مجدي كامل لينقل التموين الخاص به إلى المحل ليبيعه فوجده وزملاءه فرغوا التموين وفرشوا "الشكاير" على الأرض، فقام بطردهم من الغرفة التي كانت مأوى لرامز جلال ومحمد سعد ومحمد الوكيل، وعدد من النجوم قبل أن يشقوا طريق الفن.