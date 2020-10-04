أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في "تحدي الكمامة"

حرص عدد من النجوم على المشاركة في "تحدي الكمامة"، الذي انطلق على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"فيسبوك"، لحث المواطنين على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشارك في هذا التحدي كل من: الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، حيث أعاد كل منهما تدوينة انطلاق التحدي، والتي تقول: "تماشيا مع التوجه العالمي لمواجهة الجائحة، نطلق تحدي الكمامة، لنشر الوعي، ارتدي الكمامة، وشارك التحدي، باستخدام وسم تحدي الكمامة"، وعلقا عليها بوسم "تحدي الكمامة".

تحدي الكمامة، هاشتاج أشعل منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، ضمن وسيلة جديدة يتبعها رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ودشنت صفحة "Twitter MENA" الرسمية الخاصة بكل ما يتعلق بآخر أخبار ومستجدات تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاشتاج تحدي الكمامة، مطالبة رواد موقع التدوينات القصيرة بالمشاركة به.

وأطلقت الصفحة التحدي بتغريدة: "تماشيا مع التوجه العالمي لمواجهة الجائحة، نطلق تحدي الكمامة لنشر الوعي، ارتدِ الكمامة وشارك التحدي باستخدام وسم تحدي الكمامة". وتداول حساب يدعى "أمجد محمد"، مجموعة من الصور له ولبعض الأشخاص، معلقا: "كلنا لازم نشارك".

كما شارك "أكرم توفيق" في تحدي الكمامة، بنشر صورته أثناء ارتدائها، معلقا: "اوعى تنزل من غيرها". كما ناشد حساب يحمل اسم "ابن جاد الكريم" الواطنين بضرورة ارتداء الكمامة: "تحدي الكمامة، مش هتخسر حاجة لما تلبسها فى الزحمة ومكان فيه ناس كتير، اعمل اللي عليك وربك هو الحافظ".

وشارك "حيدر هلال" في التحدي، قائلا: "لا تبق بالبيت.. اطلع ومارس حياتك، بس لا تترك الكمامة، خليك قد التحدي".