أحمد السقا: "اديت" أحمد فهمي "علقة" عشان بيقول بيعرف يقلدني

قال النجم أحمد السقا، إن شهادته في أداء الممثل أحمد فهمي مجروحة، "أحمد حبيبي وممثل ونجم وصديقي وبعزه جدا جدا جدا"، معلقا على تقليد "فهمي" الدائم له قائلا "والله العلي العظيم اللي بيعمله أحمد ده حب مش تريقة.. مش هقوله بطل.. خليه يتبسط، وأنا أديته علقة".

وأضاف "السقا" خلال لقاء في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على فضائية “cbc"، أنه انتقم من "فهمي" عندما كان في منزله، حيث ارتديا ذات "البيجامة" وصورا فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، "بعديها أديته علقة".

وقال "السقا" في الفيديو الذي عرضه البرنامج: ""أشكر فهمي لتقديره ليا واعتبره أخويا الصغير، وهو يدعي أنه يعرف يعمل اللي أنا بعمله بس أنا أهو بضربه وهو ميعرفش يعمل كده"، وسط صراخ من "فهمي"، بعدما ضغط "السقا" على يده في جو المداعبة بين النجمين، مختتما حديثه "أحمد فهمي ده أخويا".