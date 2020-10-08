التأمين الشامل يجري عمليتين لإزالة ورم خبيث وتجميل فك لمريض ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحتين دقيقتين لمريض بمستشفى السلام ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الأولى استمرت 9 ساعات لاستئصال ورم خبيث بالفك العلوي، والثانية لمدة 11 ساعة، وجرى فيها إعادة بناء الفك العلوي ومنتصف الوجه للمريض بواسطة رقعة دموية عضلية من عظام الساق.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها، أنّ العملية الأولى أجراها الدكتور إبراهيم الشرباصي، استشاري جراحة الوجه والفكين، ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، وبمعاونة فريقه الطبي المكون من الدكتور محمد الجراحي، والدكتور مازن الخميسي، وأخصائيي التخدير الدكتور أحمد الشرقاوي والدكتور حاتم الطاهري.

وحسب الهيئة، أجرى العملية الثانية، الدكتور إبراهيم الشرباصي، بمعاونة الدكتور محمد ياسين ومحمد رشاد في تخصص جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد إسماعيل في تخصص التخدير، وكان تشخيص حالة المريض قبل إجراء العملية، أنّه يعاني من تأثر التنفس وعدم القدرة على البلع، نتيجة وجود ورم متقدم ملحوظ بسقف الحلق ومنتصف الوجه وقاع الجمجمة، ما استدعى إجراء العملية الأولى على الفور، كما كان يعاني من تشوه وظيفي وشكلي ناتج عن استئصال الورم وكان لذلك تبعات نفسية وشكلية على المريض، ما استدعى إجراء العملية الثانية.

وتيسيرًا على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تجري مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، العمليات كافة داخلها، دون تحميل المنتفعين مشقة الانتقال خارج المحافظة لإجراء العمليات.

وأشار بيان الهيئة، إلى عدد العمليات الدقيقة والحرجة والمتقدمة التي أجريت في مستشفى السلام بورسعيد، في الفترة من يوليو 2019، حتى الآن، وتخطت 2000 عملية متقدمة وذات مهارة، كما بلغ إجمالي العمليات التي أجريت خلال تلك الفترة، والتي تراوحت حدتها بين عمليات كبرى ومتوسطة ومتقدمة وصغرى، 10 آلاف عملية.

وشملت العمليات التي آُجريت في المستشفى، تخصصات "القلب والصدر والمخ والأعصاب، والأنف والأذن، والجراحات الميكروسكوبية، العظام، والوجه والفكين، والتجميل".

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، تضع على رأس أولوياتها تقديم الرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة بأعلى جودة في أقرب مكان لهم دون الحاجة إلى السفر أو عناء قوائم الانتظار.

ولفت السبكى، إلى أنّ العمليتان تم إجرائهما للمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط، بينما بلغت تكلفة العمليتين في القطاع الخاص بحد أدنى 300 ألف جنيه وأقصى 400 ألف جنيه، ما يعكس حصول المواطن على الخدمة الطبية المتميزة وبأعلى جودة دون تحمل أعباء مالية على كاهله تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.