الرعاية الصحية: فتح باب التسجيل للجلسة الثالثة لمؤتمر "فشل القلب"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور الجلسة الثالثة للمؤتمر الافتراضي العلمي الأول، الذي أطلقته بالتعاون مع شركة نوفارتس، تحت عنوان (Journey of Heart Failure / رحلة قصور القلب "فشل القلب")، عبر صفحة فيس بوك الرسمية لفرع هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، الذي تبدأ جلسته الرابعة غدًا.

وأوضحت الهيئة في بيان قبل قليل، أنّ المؤتمر يضم 4 جلسات عقدت الأولى منه في 16 يوليو الماضي، فيما عقدت الجلسة الثانية في 21 من أغسطس الماضي، بينما تعقد الجلسة الثالثة للمؤتمر والجاري تسجيل رغبات الحضور فيها الآن غدًا، ولم يحدد الجلسة الرابعة بعد.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي منذ قليل، أنّ الجلستين الأولى والثانية من مؤتمر (Journey of Heart Failure / رحلة قصور القلب "فشل القلب")، لاقوا اهتمامًا واسعًا حيث سجل عدد الحضور بالجلستين 583 طبيبًا، بينهم 350 طبيبًا شاركوا في الجلسة الأولى، و233 طبيبًا شاركوا في الجلسة الثانية للمؤتمر، من مختلف دول العالم وتضم "مصر، كندا، ألمانيا، فرنسا، أمريكا، ليبيا، الكويت، اليمن، الأردن، ماليزيا، لبنان، عمان، وفلسطين".

وتابعت الهيئة أنّ المؤتمر العلمي معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، ويخدم جميع القطاعات الطبية شاملة الأطباء والصيادلة والتمريض، ويضم لفيفا من الأطباء المميزين الدوليين والمحليين في مجال أمراض القلب.

وأضافت الهيئة أنّ تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية يأتي في إطار مبادراتها وخططها الاستراتيجية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، ممثلة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات الجمهورية، ووصوله لكل شبر في مصر، إضافة لتمكين مقدمي الخدمة الطبية داخل منشآتها الصحية من الإطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجالات التشخيص والعلاج، بما ينعكس إيجابًا على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد متميزة وبجودة عالمية.