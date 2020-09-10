"الرعاية الصحية": 134 مليون جنيه أرباحا خلال عام في بورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية،إن الهيئة تسعي نحو تقديم 2300 خدمة طبية وعلاجية متنوعة من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حاليًا ،لافتاً إلى أن هذه الخدمات ستطبق بمحافظات المرحلة الأولى ، والتي تشمل محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان .

وأضاف " السبكي" في بيان منذ قليل، أن كل هذه الخدمات تأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير كافة الخدمات العلاجية داخل منشآتها الصحية وبأعلى معايير الجودة العالمية، خصوصًا تلك الحزم المستجدة التي تم توفيرها وفقًا لاحتياجات المواطن البورسعيدي الفعلية.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، أن عدد المترددين على مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بلغ 408 ألف متردد خلال عام من تطبيق المنظومة بالمحافظة وحتى الآن، فيما تم إجراء 25 ألف عملية جراحية خلال نفس الفترة ، وكان 50% من إجمالي هذه العمليات ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة.

ولفت " السبكي" إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجودة والتنافسية العالمية لم يأت إلا بتكاتف كافة جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ، للوصل به إلى إلنجاح المأمول ، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، في ظل توجيهات ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار " السبكي " إلى التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، والتي تقدم البرامج التدريبية للارتقاء بمستوى الآداء إضافة إلى تدريب القوى البشرية من العاملين بالهيئة على معايير الاعتماد والجودة وأسس تطبيقها، موضحاَ أن الهيئة قدمت تدريب نحو 50 مدير جودة ومدير وحدة خلال الأسبوع الجاري.

وكشف " السبكي" أن الهيئة قامت بسداد 165ألف مطالبة، بقيمة 525 مليون جنيه خلال العام الماضي، بينما بلغت المساهمات التى يدفعها المريض بحد أقصى 300 جنيه فى العملية أو الإقامة فى المستشفى حوالي 6.5 مليون جنيه، وأكد السبكي أن هذا التكامل بين الهيئات الثلاث هو السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وأحد أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ككل، لافتاً إلى أن الهيئة حققت أرباحًا 134مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.