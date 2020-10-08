عاجل.. مصدر أمني: العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

صرح مصدر أمني، بأنه جرى العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، التي تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات، حول اختفاء الفتيات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بيان رسمي أمس، عن عدم صحة تلك الشائعات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حقيقة لاختفاء أي فتيات في الإسكندرية خلال يوم واحد.

وقال مصدر أمني، إن جميع ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس له أساس من الصحة، وأن الحقيقة الوحيدة هي اختفاء طالبة بالإعدادية منذ 3 أيام، وجرى تحرير محضر بقسم شرطة سيدي جابر برقم 10270.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت حالة من الذعر بعد انتشار شائعات حول اختفاء 4 فتيات في يوم واحد، وعقب إعلان وزارة الداخلية في بيان رسمي، حقيقة الأمر، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار عن عودة الفتيات اللائي اختفين في الصباح.