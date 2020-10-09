حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بحبه لتنظيم وقته، كما أنّه يحب النشاط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

عطارد في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقد تحقق أرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة اليوم ملاذا مهما من الهموم بالنسبة لك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.