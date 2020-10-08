حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بإخلاصه لعمله وشريك حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية، وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة وتعرف كيف تستغل الفرص المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 سبتمبر.