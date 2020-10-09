12 مشكلة جسدية يعانى منها مدمنو المخدرات.. تعرف عليهم

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال 9 أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 90804 مرضى ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14محافظة.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعهم الرسمى، أن هناك العديد من المشكلات الجسمانية التى يتعرض لها مدمنو المخدرات، كالتالى:

1- الإيدز.

2-فيروسb

3- فيروس c

4-فشل كبدى..

5-فشل كلوى.

6-أمراض صدرية.

7-متاعب بالجهاز الهضمي.

8-ضعف جنسي.

9-هشاشة عظام.

10- ضعف النظر.

11-مشاكل فى القلب والدورة الدموية.

12-إنهاك وصداع.

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم إعطاء مجموعة جديدة من المتعافين من الإدمان، شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكنهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة بعد تعافيهم من الإدمان.

3 ملايين 500 ألف جنيه قروض تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان

وأضاف "عثمان" فى بيان له أنه تم تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، لافتا إلى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ، بلغت ما يقرب من 3 ملايين 500 ألف جنيه حتى الآن.

وأشار إلى أن أكثر مواد التعاطي هي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 69%، فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبه 54.67%، يليه الهيروين بنسبة 42.9% والأستروكس والفودو بنسبة 12.55%، بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".