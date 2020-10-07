"صناعة البرلمان" تطالب بإدماج متعافي الإدمان داخل سوق العمل

أثنى النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عامر" في بيان صادر عنه اليوم، أن حوكمة الدولة المصرية والقائمين علي مكافحة فيروس كورونا، أداروا الملف بامتياز، لافتًا إلى أن استمرار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، يُعد انتصارًا حقيقيًا لمصر.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه لابد خلال الفترة المقبلة من تأهيل متعافي الإدمان لسوق العمل والاستفادة منهم، ليكونوا ضمن عجلة الإنتاج التي انطلقت بسرعة الصاروخ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب "عامر" بضرورة الاستفادة من هؤلاء الكوادر البشرية وذلك عن طريق فتح مجال العمل الخدمي والصناعي والمجتمعي، لاحتضانهم وتشجيعهم علي مساندة الدولة المصرية والنهوض بها، لان الشباب هم الدُعامة الأساسية للارتقاء بالدولة المصرية.