النيابة: فتاة الإسكندرية تركت المنزل بعد مشادة مع والدتها

كشف بيان صادر عن مكتب النائب العام، ملابسات تغيب فتاة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد تقدم والدها ببلاغ لأجهزة الأمن، الثلاثاء الماضي.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق فيما رصدته «وحدة الرصد» من أخبار حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية.

وكشفت النيابة العامة عدم صحة ما جرى تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أب، الثلاثاء الماضي، عن تغيب ابنته البالغة 13 عاماً منذ اليوم السابق على البلاغ.

وشهدت والدتها في تحقيقات النيابة بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم.

وأوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات «النيابة العامة» أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتى داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها، وتوالي «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.