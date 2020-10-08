الشباب والرياضة تبدأ اختبارات "البطل الأوليمبي" في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات اختيار الناشئين، للانضمام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى في رياضة المصارعة، بمدينة بيلا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريح له، اليوم، أنه تم تحديد المدن التي تشهد اختبارات الناشئين في لعبات المصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، لافتًا إلى أن مدينة بيلا شهدت فعاليات المحطة الأولى، وتشهد مدينة مطوبس، الأحد المقبل،فاعليات المحطة الثانية تليها مدينة دسوق يوم 20 أكتوبر الجارى، لانتقاء الموهوبين والبطل الأولمبي في لعبه تنس الطاولة.

وأضاف أنه تم اختيار المدن الثلاث بناء على المستويات المتميزة رياضيا للناشئين بها ، وتوسطها جغرافيا بين المدن المجاورة لتشمل كافة مدن وقرى كفر الشيخ، كما تم التوجيه إلى متابعة الاستعدادات قبل إجراء الإختبارات، للوقوف على جاهزية المنشأة الرياضية لاستقبال الأبطال الصغار وأعضاء اللجنة، وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة المتبعة.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف المواهب الرياضية، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية"، وبين إدارة الأداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ .

تشكلت اللجنة المشرفة على انتقاء الموهوبين من الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كليه التربية الرياضية، جامعة كفر الشيخ، والدكتور سمير حلمي، ممثل وزارة الشباب الادارة العامة للموهبة الرياضية، والدكتور جون محفوظ، ممثل وزارة الشباب "الادارة العامة للموهبة الرياضية "، والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، الدكتور جمال الشهاوي .