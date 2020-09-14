إقامة منافسات أولمبياد الطفل المصري بمراكز شباب كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إقامة منافسات "النسخة الثانية" من أولمبياد الطفل المصري 2020، بمراكز شباب "دسوق - قلين - منشأة عباس- كفر الشيخ" بمشاركة الأبطال الصغار فى الألعاب الجماعية والفردية بعد توقف دام لشهور بسبب جائحة كورونا وتستمر المنافسات حتى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة لتحديد الأبطال والفرق الممثلة لمحافظة كفر الشيخ على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان له اليوم، إن وزارة الشباب أعلنت عن بدء التسجيل للمشاركة فى أولمبياد الطفل المصرى الثاني فى 28 / 1 حتى يوم 27 / 2 / 2020 بمراكز الشباب الخمس وتمت جميع إجراءات التسجيل بشكل مجاني من خلال مراكز الشباب المعلنة للأطفال من مواليد ٢٠٠٦ حتى مواليد ٢٠٠٨ (من ١٢ سنة حتى ١٤ سنة).

وأكد وكيل الوزارة أن الشروط العامة للمشاركة تضمنت جواز الاشتراك لجميع الأطفال من الأسوياء بدنياً وذهنياً من جميع الجهات منها "مراكز الشباب - المدارس - المعاهد الأزهرية - التضامن الإجتماعى - الأندية - الأكاديميات الخاصة - المشروعات الرياضية القومية" ولا يجوز لأي لاعب التسجيل بأكثر من فريق، وفى حال ذلك يتم شطب اسم اللاعب دون الرجوع إليه.

وأضاف أن منافسات أولمبياد الطفل المصري فى نسخته الثانية تجري برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وفريق عمل إدارة الطلائع بقيادة محمد اللقانى مدير الإدارة، غلى جانب فريق عمل إدارة الآداء الرياضي بقيادة الدكتور جمال الشهاوي.