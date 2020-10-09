فريدة الشوباشي: المرأة لن تكون "كمالة عدد" في البرلمان.. وقادرة على طرح البدائل

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشى، المرشحة فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أن مشاركة 12 حزباً فى تحالف انتخابى تُعد خطوة إيجابية نحو حياة حزبية سليمة بعيداً عن التناحر السياسى والتشرذم، الذى من الممكن أن يسببه التنافس على مقاعد البرلمان. وقالت، فى حوارها مع «الوطن»، إن تكتل الجهود الحزبية لإعلاء المصلحة الوطنية، يدعم مسيرة إصلاح التعليم وتطوير منظومة الصحة والاستقرار السياسى والمجتمعى، ويؤدى إلى مجلس نواب أكثر تنوعاً فى الأفكار والرؤى.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب؟

- القائمة الوطنية تُعد تطوراً جديداً فى الحياة الحزبية ونموذجاً فى التكتل خلف الوطن فى ظل التحديات التى تواجهه فى الداخل والخارج، وهذا يتطلب من الجميع، سواء القوى السياسية أو الشعبية أو المجتمعية، دعم مسيرة الدولة نحو مزيد من الاستقرار بغضّ النظر عن التوجهات والانتماءات السياسية التى نختلف حولها لكن نتفق فى النهاية على المصلحة الوطنية.

هل يكون لاختلاف الرؤى السياسية تأثير فى مجلس النواب المقبل؟

- بالطبع؛ تشكيل القائمة الوطنية من 12 حزباً بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مختلف التوجهات والأيديولوجيات سيفرز مجلس نواب يتسم بالتنوع الشديد، نظراً لاختلاف الرؤى والأفكار التى تصب فى النهاية فى صالح النهوض بالمنظومة التشريعية، فهذه خطوة فى الطريق نحو حياة حزبية سليمة لأن المناقشات تؤدى دائماً إلى نتيجة إيجابية رغم الاختلافات بعيداً عن التناحر السياسى والتشرذم، الذى من الممكن أن يسببه التنافس على مقاعد البرلمان، وتكتل الجهود الحزبية خلف المصلحة العليا للوطن يدعم مسيرة إصلاح التعليم وتطوير منظومة الصحة والاستقرار السياسى والمجتمعى.

أتوقع مشاركة واسعة.. و"30 يونيو" حمت مصر من الفتنة والتفكيك

كيف ترين دور المرأة فى الحياة السياسية؟

- المرأة تستحق الوجود بقوة داخل مجلس النواب، فهى التى ربت الجيل الذى حرر الأرض فى 6 أكتوبر 1973، والجيل الذى حمى الوطن فى 30 يونيو 2013 من الفتنة والتفكيك الذى كانت تسعى له جماعة الإخوان الإرهابية، هذه الثورة التى شهدت فجراً جديداً لتمكين المرأة فى كل المجالات بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولها جهود كبيرة فى دعم الاستقرار ولم تترك مناسبة وطنية أو استحقاقاً انتخابياً إلا وتصدرت المشهد، وأصبحنا نراها وزيرة ونائبة ومحافظة وفى كل المناصب القيادية والتنفيذية بالدولة.

نجاح "السيسى" يثير أحقاد أعداء الوطن.. والتحالف خطوة نحو حياة حزبية سليمة

ما رأيك فى أداء المرأة فى مجلس النواب؟

- خروج مصر من الثقافة الظلامية تجاه المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فجّر طاقاتها وأعطاها الثقة أن تشارك فى جميع المجالات برؤى وأفكار أسهمت بقوة فى مسيرة التنمية، وهى قادرة على إثبات نفسها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد فرق بينها وبين الرجل، ولن تكون كمالة عدد داخل مجلس النواب المقبل الذى ستمثل فيه بنسبة 25% على الأقل، بعد أن كان تمثيلها فى برلمان 2015 بأكثر من 90 امرأة ساهمت فى كل التشريعات والقوانين التى خرجت من المجلس، فهى منخرطة فى جميع نواحى الحياة وقادرة على طرح بدائل ورؤى تساهم فى النهوض بالمجتمع.

كيف ترين مصير دعوات مقاطعة الانتخابات؟

- الشعب المصرى أصبح على وعى كبير بكل المؤامرات التى تحاك ضد الوطن، والدعوات الخبيثة التى تخرج من قوى الشر لتشويه المشهد الانتخابى مصيرها العدم، وسيكون هناك مشاركة شعبية واسعة فى انتخابات مجلس النواب لأنها تشهد تنافسية كبيرة سواء على نظام القوائم أو الفردى، فمصر أصبحت تعيش عصر تنمية سياسية حقيقية بعد أن خاضت تجربة مريرة فى عهد الإخوان، وكان على رأس السلطة رئيس لا يحظى باحترام الدول الأخرى وتهاوت معه جميع مؤسسات الدولة وجاءت ثورة 30 ينويو لتنقذ الوطن وتأخذ بيده حتى وصل إلى ما نحن عليه حالياً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك ما يثير أحقاد أعدائه الذين يحاولون تفرقة الشعب الذى كانت وحدته دائماً الصخرة التى تتحطم عليها كل المؤامرات.

مرشحة القائمة الوطنية: العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتى لأنها ضمانة لقوة الدولة

ما أولوياتك داخل مجلس النواب؟

- الدفاع عن القضايا التى أؤمن بها وعلى رأسها العدالة الاجتماعية لأنها الضمان الحقيقى لقوة الدولة المصرية، ونحن رأينا خلال الفترة الماضية جهود القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، كل ذلك يعزز الكرامة والانتماء للوطن، وسأكون داعمة لاستكمال المشروعات القومية العملاقة وخطة التنمية التى تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأصبح لدينا نهوض ملحوظ فى كل القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصحة والمواصلات وشبكة الطرق والإسكان.

نصيحة للناخبين

عليهم استخدام حقهم الدستورى بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية فى جميع المحافظات وأداء واجبهم الوطنى واختيار الأجدر بتمثيلهم بكل نزاهة وشفافية ويستطيع أن يكون صوتهم ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم داخل مجلس النواب.