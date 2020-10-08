طفل يدعم جدته المرشحة لانتخابات مجلس النواب 2020 في الأقصر

في محاولةٍ منه للتعبير عن حبه لجدته، صممت أسرة طفل بالأقصر لافتة انتخابية تحمل دعم الحفيد لجدته "زينب السلايمي" التي ترشحت مؤخرًا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

اللافتة لاقت استحسان جميع الأهالي الذين أكدوا حسن سيرة المرشحة الانتخابية وصواب الأسرة في أمر تصميم هذه اللافتة باسم طفلهم بناءًا على طلبه وتعبيرًا عن دعمه ودعم الأسرة كلها لجدته.

زينب السلايمي هي إحدى الناشطات في المجال الاجتماعي والتوعوي في الأقصر، وعضو نقابة الأشراف، وتُعد عائلتها أحد أكبر العائلات في المجتمع الصعيدي الذين لهم باع طويل في العمل السياسي والخدمي.

انضمت "السلامي"، مؤخرًا لحزب العدل، مؤكدةً أن الهدف هو تشجيع ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، كما أكدت أنها من خلال البرلمان ستدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتحدي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الضرورية لأصحاب الهمم ولكل أبناء إسنا والأقصر.

وكانت سلطات مجلس مدينة الأقصر، قد شنت مؤخرًا حملات مكثفة لإزالة اللافتات الانتخابية غير الملتزمة بحزمة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمدينة الأقصر، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.

يذكر أن الأقصر شهدت تقدم 162 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

"الوطن" استعرضت تفصيلا للثلاث دوائر التي خصصت للمحافظة بمجلس النواب.

1- عدد من تم الكشف عليه طبيًا 162 مرشحًا.

2- عدد المرشحين الذين تقدموا للفردي 68 مرشحا.

3- عدد المرشحين الذين تقدموا للقائمة 12 مرشحا.

4- 64 مرشحا أعلنوا خوضهم السباق البرلماني لكنهم لم يتقدموا فعليًا لإحدى القوائم أو الفردي ما يعني خروجهم من السباق.

5- 36 مرشحا محتملا بالدائرة الأولى لمركز وبندر الأقصر.

6- 25 مرشحا محتملا لـ"النواب"، بالدائرة الثانية غرب الأقصر.

7- 22 مرشحا محتملا بالدائرة الثالثة بجنوب الأقصر.