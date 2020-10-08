خبير اقتصادي: فترة ما بعد حرب أكتوبر شهدت ظهور شبكات توظيف الأموال

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إنه بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت فترة حرجة، حيث إنه وفي تلك الآونة بدأت مفاهيم جديدة في الظهور مثل شبكات توظيف الأموال والبنوك والاستثمار والسياحة، حيث قامت الجماعات الإرهابية بترسيخ مفاهيم بالمجتمع المصري حول أن البنوك ربوية والفائدة حرام، ولكن شبكات توظيف الأموال حلال لهدم النظام المصرفي.

وأضاف "نجم"، خلال التغطية الخاصة لحرب أكتوبر 1973، وقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي ولبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن شبكات توظيف الأموال كانت تعمل في الخفاء ولا تعلم الدولة عنها أي شيء، كما روجوا بأن السياحة حرام والأجانب أيضا.

وأوضح أنه حاليا أصول القطاع المصرفي المصري يتجاوز الـ5.5 تريليون جنيه، ويتجاوز ضعف حجم الإجمالي المحلي المصري.

وأكد أن الدولة واجهت حروبا على الاقتصاد عدة خلال السنوات الماضية من الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يجمع بين العلوم السياسية والعلوم العسكرية والأمنية وعلوم الاقتصاد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كلمة بتلك المناسبة أكد خلالها أن الشعب المصري لا يفرط بأرضه وقادر على حمايتها، وأن ما حققته البلاد في الفترة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار "إنجاز يشهد به العالم".

وقال السيسي، في كلمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر، إن "ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءا غاليا وعزيزا من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".

وأضاف: "علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها".