أحمد الفيشاوي: "30 مارس" يعيدني للـ"سايكو دراما" وأحلامي تتحول لواقع

ينتظر النجم أحمد الفيشاوي طرح فيلمه الجديد "30 مارس"، للمخرج أحمد خالد موسى، بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائه من تصوير دوره بالكامل خلال الأسابيع الماضية.

وقال "الفيشاوي"، لـ "الوطن"، إن أحداث الفيلم تدور حول جريمة قتل في أجواء من الإثارة والتشويق، مضيفاً أنه يجسد شخصية شاب تتحول أحلامه أو جزء منها لواقع عند استيقاظه من النوم، وتتوالى الأحداث.

وأشار الفنان إلى حب الجمهور له في نوعية أفلام "سايكو دراما"، وهي التيمة التي ينتمي إليها فيلم "30 مارس"، مؤكداً أنه لم يقترب من هذه المنطقة منذ فيلم "45 يوم" قبل أعوام عدة، ولذلك يعتبر فيلمه الجديد بمثابة نقلة مختلفة له، وفقاً لكلامه.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، وعدد من ضيوف الشرف، منهم نيللي كريم ومحمد علي رزق.

وفي سياق مختلف، رفض "الفيشاوي"، تصنيف فيلمه الجديد "الحارث" من نوعية أفلام الرعب، مؤكدًا أن أحداثه يغلب عليها الطابع التشويقي بحكم أنها تدور حول مس شيطاني.

وقال "الفيشاوي"، في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، إنه يؤمن بوجود ما يُسمي بأعمال السحر الأسود والمس الشيطاني، ولكنه متيقن أن قوة علاقة العبد بربه تحميه من التعرض لأي أذى.

وبسؤاله عن تعرضه لأعمال سحر في حياته العادية، رد قائلاً: "أحمد الله على عدم تعرضي لأي شيء من هذا القبيل".

وأكد "الفيشاوي" أن ردود الفعل إزاء الفيلم المعروض حاليا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، كانت متباينة، مضيفا في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن الفيلم حظي بإعجاب فئة من الجمهور ولم يعجب آخرين، واصفاً هذه الحالة بالطبيعية والصحية، بحسب قوله.

وتابع: "هناك نقطتان أسعدوني في هذا الفيلم، أولهما أن نوعية "الحارث" غير متعارف عليها في السينما المصرية، وهو شيء جيد أن نرى نوعيات مختلفة من الأفلام".

وأكمل: "والجزئية الثانية تتمثل في كونه ثاني فيلم في تاريخ السينما المصرية يُعرض على منصة بعد فيلم (صاحب المقام)، وأرى أن المنصات الإلكترونية ستفتح سوقاً للأفلام خلال الفترة المقبلة".

وتدور أحداث فيلم "الحارث" في إطار تشويقي، وشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.