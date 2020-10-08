فيديو.. بهاء سلطان يتهم نصر محروس بخداع نقابة المهن الموسيقية

نشر المطرب بهاء سلطان، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شرح من خلاله تفاصيل الأزمة الأخيرة، التي نشبت بينه وبين المنتج نصر محروس، بعد رفض نقابة المهن الموسيقية لأربع أغنيات من ألبوم سيجارة، معتبرة أنها "لا تصلح".

وقال "سلطان" في مقطع الفيديو، إن المنتج نصر محروس، أرسل للنقابة أربع أغنيات، ولكن من بروفات التسجيل، مؤكدا أنه أخفى التسجيلات الأصلية للأغنيات، ما نتج عنه أن رأت لجنة نقابة المهن الموسيقية أن ما أرسله "محروس" لا يصلح للغناء من الأساس.

وأضاف مقطع الفيديو، أن ما أرسل يحتوي على عيوب هندسية ومقاطع مكررة، وبأنه بعد البحث اكتشف أن المنتج نصر محروس خدع نقابة المهن الموسيقية، وباع الألبوم بشكل كامل إلى إحدى شركات الاتصالات".

واختتم مقطع الفيديو، بالتأكيد على أن الأيام المقبلة تحمل العديد من الأسرار في القضية، والتي ستشهد تطورات كبيرة.

وكان المطرب بهاء سلطان، علق على الأزمة عبر مقطع فيديو بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "تطورات الأزمة اللي مفروض تكون خلصت، قبل كدا أنا قولت إن القضية أخذت شكل أفضل قانونيا، وكان الحكم إني أعيد تسجيل الـ4 أغاني اللي أنا اصلا مسجلهم قبل كدا بشكل سليم واتباعوا".

وأضاف بهاء سلطان: "رغم كدا أنا وافقت إني أعيد تسجيل الأغاني تاني؛ التزاما بحكم المحكمة، وبناء عليه بعت لنصر محروس إنذار، طالبته فيه بتسجيلهم، ولكن رفض، وده فيديو بيوضح إن المشكلة مش مشكلة 4 أغاني، وأنه يسعي لتدمير مستقبلي الفني من أجل المال بدون أي وجه حق".

وأكد المطرب أن ما يحدث "حيل لتضليل الحقيقة؛ لكي يثبت للمحكمة أنني أخل ببنود العقد، ونخلص من قضية يفكر في قضية أخرى يرفعها ضدي؛ لتعطيلي سنين أخرى!!".