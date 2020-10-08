الرئيس الأرميني يشكر المصريين: وجدنا فيكم بلدا وإخوة

وجه الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، رسالة شكر إلى مصر وشعبها، بعدما استضافت مواطني بلاده، إثر حرب الإبادة التي تعرضوا لها على يد الدولة العثمانية.

وقال "سركيسيان"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأي عام"، الذي يعرض عبر شاشة "TeN"، إن لديه الكثير من الأقارب والأصدقاء الذين عاشوا في مصر، متابعا: "لذا أريد أن أشكرها خصيصا على استضافة الأرمن الذين خسروا بيوتهم في عام 1915 خلال التطهير العرقي من قبل تركيا".

وتابع الرئيس الأرميني: "لذا نعتقد أنهم وجدوا في مصر وشعبها بلد وأخوة وأخوات، وأريد أن أشكر الشعب المصري على استضافتهم خلال الوقت العصيب الذي عاشوه، والسماح لهم بأن يكونوا مواطنين صالحين في مصر، وأن يساهموا في تقدمها".

وأكد آرمين سركيسيان، أن "المجتمع الأرماني في مصر واحدًا من أكثر المجتمعات ولاءً لمصر وشعبها .. شكرا جزيلًا إخواني وأخواتي وأتمنى أن تدعمونا".

وتقع منطقة ناجورني كاراباخ في أذربيجان، لكنها كانت تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية المدعومة من أرمينيا منذ نهاية الحرب الانفصالية في عام 1994، وتطالب بالحكم الذاتي بعيدا عن أرمينيا وأذربيجان، إلا أنه في الأيام الأخيرة اندلعت مناوشات عسكرية بين الحامية الأرمينية العسكرية في المنطقة، والقوات الأذرية.

وأعلنت تركيا وقوفها إلى جانب أذربيجان في هذه المعركة، مشددة على أنها تسخر كل إمكانياتها العسكرية لدعمها، الأمر الذي ترفضه أرمينيا وتتهمهما بالرغبة في تنفيذ عملية إبادة عرقية جديدة ضد الأرمن الذين يعيشون في المنطقة.

ودعت العديد من دول العالم الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات السلمية، بينما يتهم البعض تركيا بتأجيج الصراع في هذه المنطقة، كما تفعل في مناطق أخرى مثل سوريا وليبيا والعراق، لتحقيق مصالح خاصة بأنقرة.