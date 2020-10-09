تفاصيل القبض على اثنين من الجزارين بتهمتي القتل والزنا فى أسبوع

"المهنة جزار والفعل قاتل وخاين العشرة" كلمات تنطبق على اثنين ألقي القبض عليهما من قبل الشرطة خلال الأيام الماضية، بعد ارتكابهما جريمتين، الأول قتل زوجته وعشيقها فى محافظة الفيوم، والمتهم الثاني مارس الرذيلة مع 13 سيدة فى محافظة الجيزة.

جزار أوسيم يمارس الرذيلة مع 13 سيدة

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة القبض "م،غ"، 38 عاما، يعمل جزارا ومقيم بمنطقة أوسيم، بعد اتهامه بممارسة الرذيلة مع العشرات من السيدات وحاول استغلالهن جنسيا.

وعثرت الأجهزة الأمنية على أكثر من 100 فيديو لـ13 سيدة، مارس المتهم معهن الرذيلة وصورهن أثناء العلاقة، بعد أن سرب فيديوهات 3 سيدات رفضن استكمال العلاقة المحرمة معه، لفضحهن فى القرية، بحسب التحريات.

وكشفت التحريات، أنَّ المتهم اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات وتصويرهنّ في أوضاع مخلة بالآداب، مضيفة أنَّ الأجهزة الأمنية لم تتلق أي بلاغات تتهم السيدات بالزنا من قبل أزواجهنّ حتى الآن.

وشرحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، أنَّ المتهم متزوج ولديه أبناء، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحاياه داخل شقة مستأجرة دون علم أهليته.

وأضافت التحريات، أنَّ عددا من المواطنين المتضررين حاولوا الاعتداء عليه والفتك به، إلا أنَّ رجال المباحث تمكّنوا من إنقاذه واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وتمّ التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عُثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التي صوّرها للسيدات، وجار العرض على الجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكّنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

جزار الفيوم يقتل زوجته وعشيقها

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم، القبض على جزار لاتهامه بقتل زوجته وعشيقها "زوج شقيقته"، وذلك بعد ضبطهما يمارسان الرذيلة داخل منزل المتهم.

واعترف المتهم فى التحقيقات بقتل المجني عليهما، قائلا إنه نسى المفتاح المحل الذي يعمل فيه جزارا وعاد الى المنزل فضبط زوجته فى أحضان زوج شقيقته، مشيرا إلى أنه تخلص من المجني عليهما انتقاما لشرفه.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد.