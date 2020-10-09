خبير أمني: الجماعة الإرهابية تستخدم تعاطف الشعب المصري لبث الشائعات

قال اللواء ضياء عبدالهادي، خبير الأمن الجنائي، إن الرأي العام، والشعب المصري أصبح على يقين بأن كل أخبار قناة الجزيرة وقنوات جماعة الإخوان، ليس بها أي نوع من أنواع المصداقية، ويهدفون لبث الشائعات، لافتا إلى أنهم يستخدمون تعاطف الشعب المصري مع بعض القصص مثل تغيب فتاة الإسكندرية، لمهاجمة السياسة في البلد، وهذا أسلوب قديم يستخدمه الإخوان.

وأضاف "عبدالهادي"، في مداخلة مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن جماعة الإخوان تستخدم قنواتها لبث الإحباط بين المصريين، ولكن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا، وملتفا حول قيادته وإعلامه، وهذا هو حائط الصد ضد الإرهابيين، وجماعة الإخوان الإرهابية.

هذا، وكشف بيان صادر عن مكتب النائب العام، ملابسات تغيب فتاة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد تقدم والدها ببلاغ لأجهزة الأمن، الثلاثاء الماضي.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق فيما رصدته "وحدة الرصد" من أخبار حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية.

وكشفت النيابة العامة عدم صحة ما جرى تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أب، الثلاثاء الماضي، عن تغيب ابنته البالغة 13 عاماً منذ اليوم السابق على البلاغ.

وشهدت والدتها في تحقيقات النيابة بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم.

وأوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات النيابة العامة، أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتى داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها، وتوالي النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.